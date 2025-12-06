"Nursel ile Mutfak Bahane"de büyük kapışma! Haftaya damga vuran anlar...
Nursel ile Mutfak Bahane'de hafta içi her gün 4 çift en iyisi olmak için kıyasıya yarışıyor. Nursel Ergin'in renkli sunumuyla yarışanlar ödüle, izleyiciler hem yemeğe hem de sohbete doyuyor!
Nursel Ergin'in sunumuyla ekranlara gelen "Nursel ile Mutfak Bahane" bu hafta adeta bomba etkisi yarattı!
Final gününde yaşananlar izleyiciyi ekrana kilitlerken, fenomen gelin Yeşim'in gözyaşları, ortaya çıkan ses kayıtları ve kayınvalidelerin şaşırtan itirafları sosyal medyayı karıştırdı. Büyük ödülün sahibinin belli olduğu o anlarda ise stüdyoda tansiyon bir an olsun düşmedi…
HAFTANIN FİNALİNE DAMGA VURAN OLAY
Fenomen gelin Yeşim'in açıklamaları final gününe damga vurdu. Aldığı kararları kayınvalidesi ve annesine aynı anda açıklayan gelin gözyaşlarını tutamadı.
Gelin kayınvalide arasındaki ses kayıtları ortalığı nasıl karıştırdı?
Yabancı gelini Mehri ile birlikte yarışan Melek Hanım tüyo iddialarına son noktayı koydu. Gelinini denediğini asla tüyolaşmadığını itiraf eden kayınvalide herkesi şaşırttı.
Haftanın kazananı kim oldu?
Haftanın büyük ödülünün sahibi Yeşim oldu.
"Nursel ile Mutfak Bahane" hafta içi her gün saat 14.00'te atv'de!
