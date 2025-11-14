Savcılık harekete geçti! Müge Anlı duyurdu! Eski enişte hakkında flaş karar

"MUSTAFA'DAN HOŞLANMAZDI"

Bayram Helvacı "Huriye Mustafa'dan hoşlanmazdı yengesiyle evliyken ama ne oldu da Mustafa ile görüşmeye başladı anlayamıyorum. 15 gün boyunca bu kadar sıkı fıkı görüştülerse 'Evlenmek istiyorum' demiş olabilir."

Arkadan seslerin geldiğini duyan Bayram Helvacı Huriye'ye evde kim var dedim, 'Enişten Mustafa var' dedi ben geliyorum diyip eve giden Bayram Helva'cı evde Mustafa'yı bulamadığını söyledi. Bütün bunların üzerine tartıştıklarını dile getiren Bayram Helvacı "Benimle mutlu değilsen boşanabiliriz" şeklinde konuştuğunu ifade etti.

Bayram Helvacı yaşananlardan sonra "Eşime güvenmeyi tercih etmiştim ama güvenmemem lazımmış." şeklinde açıklama yaptı.

"BELKİ KONUŞTUĞU BAŞKA KİŞİLER VAR"

Mustafa Uslu Huriye Helvacı'yı suçlayarak "Eşinden her şeyi saklayan bir kadın belki konuştuğu başka kişiler de var. Eşine niye bunu yapıyor?" dedi. Kendisinin bir şey yapmadığı ve suçsuz olduğu konusunda ısrarcı olan Uslu "Göreceksiniz" dedi.

Kaynak: ATV