Savcılık harekete geçti! Müge Anlı duyurdu! Eski enişte hakkında flaş karar
Kastamonu'da Bozkurt’ta 2 Kasım’da kaybolan anne Huriye Helvacı ile 5 yaşındaki oğlu Osman'ın cansız bedenini ulaşılmıştı. Müge Anlı'nın programında gündeme gelen olayla ilgili sıcak gelişmeler yaşandı. Çelişkili ifadeleriyle dikkat çeken eski enişte Mustafa Uzun hakkındaki kararı Müge Anlı canlı yayında duyurdu.
Tüm Türkiye'nin konuştuğu olayla ilgili sıcak gelişmeler yaşandı. Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kayıp olarak aranan 43 yaşındaki Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman'ın cansız bedenine ulaşılmıştı.
50 metre mesafeyle anne ve oğlunun cansız bedenini bulurken, Huriye Helvacı'nın cesedinin tamamen çıplak şekilde olması 'cinayet' şüphesini artırdı.
Anne ve oğlunun sır kaybı ile sır ölümü, atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme taşındı. Huriye Helvacı'nın öldüğü gün buluşmak için plan yaptığı eşinin eski eniştesi Mustafa Uzun, çelişkili ifadeleriyle dikkat çekiyordu.
MUSTAFA UZUN'A ELEKTRONİK KELEPÇE KARARI!
Bugün ise anne ve çocuğun sır ölümüyle ilgili sıcak gelişmeler yaşandı.
Müge Anlı, Mustafa Uzun'a savcılık talimatıyla denetimli serbestlik kapsamında elektronik kelepçe takılacağını duyurdu.
ARAMA GEÇMİŞİNİ SİLDİ
Bugünkü programda Mustafa Uslu'nun telefonundaki eski mesajlara ve kayıtı kişilere bakıldı. Eski eniştenin telefonuna kişi olarak kaydetmediği Huriye Helvacı ile arama geçmişini silmesi şüpheleri arttırdı.
"EVLİ OLMASAYDIM SENİNLE EVLENDİRDİM"
Eski enişte, "Huriye bana 'Çok iyisin. Evli olmasaydım ya da boşanmış olsaydım seninle evlenirdim' dedi" şeklinde bir iddia ortaya attı. Stüdyo ortaya atılan bu iddiadan dolayı şok yaşadı.
"MUSTAFA HURİYE VE OSMAN HELVACI İLE AYNI YOLDA BEKLİYORDU"
Müge Anlı ile Tatlı Sert'e röportaj veren Yıldıray Yılmaz Mustafa Uslu için "Huriye Hanım ile Osman'ın geçtikleri yolda bekliyordu. Beklediği yer ana yolu görüyordu." şeklinde açıklama yaptı.
Huriye Helvacı ile buluşmak için plan yapmadıklarını söyleyen Mustafa Uzun, Huriye Helvacı ve Osman Helvacı ile birbirine yakın noktalarda bulunuyorlardı.
Beni ilk aradığında "Ben indim dedi." diyen Uslu etrafta onları aradığını dile getirdi. Telefonda Huriye Helvacı ile konuştuğunu ve yolu tarif ettiğini söyledi.
"MUSTAFA'DAN HOŞLANMAZDI"
Bayram Helvacı "Huriye Mustafa'dan hoşlanmazdı yengesiyle evliyken ama ne oldu da Mustafa ile görüşmeye başladı anlayamıyorum. 15 gün boyunca bu kadar sıkı fıkı görüştülerse 'Evlenmek istiyorum' demiş olabilir."
Arkadan seslerin geldiğini duyan Bayram Helvacı Huriye'ye evde kim var dedim, 'Enişten Mustafa var' dedi ben geliyorum diyip eve giden Bayram Helva'cı evde Mustafa'yı bulamadığını söyledi. Bütün bunların üzerine tartıştıklarını dile getiren Bayram Helvacı "Benimle mutlu değilsen boşanabiliriz" şeklinde konuştuğunu ifade etti.
Bayram Helvacı yaşananlardan sonra "Eşime güvenmeyi tercih etmiştim ama güvenmemem lazımmış." şeklinde açıklama yaptı.
"BELKİ KONUŞTUĞU BAŞKA KİŞİLER VAR"
Mustafa Uslu Huriye Helvacı'yı suçlayarak "Eşinden her şeyi saklayan bir kadın belki konuştuğu başka kişiler de var. Eşine niye bunu yapıyor?" dedi. Kendisinin bir şey yapmadığı ve suçsuz olduğu konusunda ısrarcı olan Uslu "Göreceksiniz" dedi.
