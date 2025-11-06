Ekranların sevilen programı geri dönüyor: "Nursel ile Mutfak Bahane" başlıyor!
Nursel Ergin’in renkli sunumuyla ekranlara gelecek olan Mutfak Bahane, birbirinden iddialı çiftleri ile geri dönüyor. Gelinler eşleri ile birlikte yemek yaparak mutfakta hünerlerini gösterecek, kayınvalideleri ise tadım yapıp puan verecek.
Sezona birbirinden iddialı dört masa ile başlayacak olan Nursel Ergin ile Mutfak Bahane'nin yeni sezonunda heyecan bitmiyor.
Çiftler her gün bir zarf seçerek şanslarını arttırmaya çalışacak. Sürpriz zarflardan çıkanlar kimi zaman kazandıracak kimi zaman kaybettirecek.
Yarışmacılar en iyisi olmak ve ödülleri kazanmak için kıyasıya yarışıyor. Çiftler yarışırken bir yandan acı tatlı hikâyelerini konuşmaktan geri kalmıyor.
Hayatın içinde ne varsa mutfakta da onlar yer alıyor. Nursel Ergin ile Mutfak Bahane yeni sezonu ile izleyenleri yemeğe ve sohbete, yarışanları ise birbirinden güzel ödüllere doyuruyor.
"Nursel ile Mutfak Bahane" Pazartesi saat 14.00'te atv'de başlıyor!
