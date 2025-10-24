"Kuruluş Orhan" oyuncularından açıklamalar!
"Kuruluş Orhan" dizinin Cerkutay’ı Çağrı Şensoy, Gonca Hatun’u Belgin Şimşek, Alaeddin Bey’i Ömer Faruk Aran ve Boran Bey’i Yiğit Uçan dizi ve canlandırdıkları karakterleri ile ilgili Bozdağ Film Youtube kanalına açıklamalarda bulundu.
Çarşamba günü atv ekranlarında başlayacak olan, yapımını Bozdağ Film'in gerçekleştirdiği Kuruluş Dizisi'nin devamı olan Kuruluş Orhan; yeni hikayesi, yeni dünyası ve müthiş oyuncu kadrosuyla yayınlanmadan sezonun en çok konuşulan dizisi oldu.
Kuruluş Orhan setinden oyuncu röportajları da gelmeye devam ediyor. Dizinin Cerkutay'ı Çağrı Şensoy, Gonca Hatun'u Belgin Şimşek, Alaeddin Bey'i Ömer Faruk Aran ve Boran Bey'i Yiğit Uçan dizi ve canlandırdıkları karakterleri ile ilgili Bozdağ Film Youtube kanalına açıklamalarda bulundu.
ÇAĞRI ŞENSOY: "YENİ KATILAN ÇOK DEĞERLİ OYUNCULAR BENİ HEYECANLANDIRIYOR."
Dizide Cerkutay karakterine hayat veren başarılı oyuncu Çağrı Şensoy hazırlık süreci ve projeye ilişkin duygularını paylaştı. Yeni döneme hazırlanırken geçtiği yoğun hazırlık sürecinden bahseden ünlü oyuncu alışkın olduğu ortamda yeni sezona dair duyduğu heyecanını vurguladı.
"HEYECANLA BEKLİYORUZ"
Başarılı oyuncu Çağrı Şensoy "Burada geçirdiğim zamandan dolayı dönem atmosferini artık kanıksamış bir oyuncuyum" açıklamasıyla sözlerine devam etti.
Dizide canlandırdığı karakter ile ilgili düşüncelerini ifade eden Çağrı Şensoy: "Zaman atlamasıyla biraz daha olgunlaşmış ve olaylara daha farklı cephelerden bakabilen bir Cerkutay olacak" sözleriyle karakterinin yeni dönemi hakkında ipuçları da verdi. Başarılı oyuncu açıklamalarını "Bu sezonda neler olacağını biz de heyecanla bekliyoruz" sözleriyle noktaladı.
BELGİN ŞİMŞEK: "SEYİRCİMİZ HEYECANLA BEKLESİN."
Dizide Gonca Hatun karakterine hayat veren başarılı oyuncu Belgin Şimşek hazırlık süreci ve projeye ilişkin duygularını paylaştı. Dizideki zaman atlaması sonucunda karakterindeki dönüşümden de bahseden oyuncu, yeni döneme dair duyduğu heyecanı vurguladı.
"AKSİYON DOLU BİR SEZON OLACAK"
Başarılı oyuncu Belgin Şimşek "Yıllar Gonca Hatun'u olgunlaştırmış" açıklamasıyla sözlerine devam etti.
Dizide canlandırdığı karakter ile ilgili düşüncelerini ifade eden Belgin Şimşek: "Zaman atlaması sonucunda biraz daha olgunlaşmış ama yer yer de hırslı bir Gonca Hatun göreceğiz" sözleriyle karakterinin yeni dönemi hakkında ipuçları da verdi.
Ünlü oyuncu açıklamalarını "Aksiyon dolu bir sezon olacak, bizi izlesinler" sözleriyle noktaladı.
ÖMER FARUK ARAN: "ÇOK İYİ OYUNCULAR ARAMIZA KATILDI"
Dizide Alaeddin Bey karakterine hayat veren başarılı oyuncu Ömer Faruk Aran hazırlık süreci ve projeye ilişkin duygularını paylaştı. Yeni sezon çalışmalarında geçtiği yoğun hazırlık sürecinden bahseden ünlü oyuncu kadroya katılan yeni oyuncularla ilgili duyduğu heyecanını vurguladı.
Başarılı oyuncu Ömer Faruk Aran "çok değerli oyuncular aramıza katıldı" açıklamasıyla sözlerine devam etti.
Dizide canlandırdığı karakter ile ilgili düşüncelerini ifade eden Ömer Faruk Aran "Zaman atlamasıyla biraz daha oturaklı ilmi yönü daha da gelişmiş bir Alaeddin Bey olacak" sözleriyle karakteri hakkında ipuçları da verdi. Ünlü oyuncu açıklamalarını "Seyircilerimiz bizi heyecanla beklesin" sözleriyle noktaladı.
YİĞİT UÇAN: "YENİ DÖNEMDE ÇOK FARKLI BİR ATMOSFERİN İÇİNDEYİZ"
Dizide Boran Bey karakterine hayat veren başarılı oyuncu Yiğit Uçan hazırlık süreci ve projeye ilişkin duygularını paylaştı. Yeni sezon çalışmalarında geçtiği yoğun hazırlık sürecinden bahseden ünlü oyuncu yeni dönemde çok farklı bir atmosferin içinde olduklarını vurguladı.
"MUHTEŞEM BİR HİKAYEMİZ VAR"
Başarılı oyuncu Yiğit Uçan "Muhteşem bir hikayemiz var" açıklamasıyla sözlerine devam etti.
Dizide canlandırdığı karakter ile ilgili düşüncelerini ifade eden Yiğit Uçan "Osman Bey'in en yakınlarından biri ve ailenin canı adeta ona emanet" sözleriyle karakterin yeni dönemi hakkında ipuçları da verdi.
Başarılı oyuncu açıklamalarını "Aksiyonu ve siyasi tartışmalarının bol olduğu bir sezon bizi bekliyor." sözleriyle noktaladı.
Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in başrolünü Orhan Bey karakteriyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği Kuruluş Orhan, kurulan müthiş dünyası, güçlü oyuncu kadrosu, unutulmaz karakterleri ve izleyenleri derinden etkileyecek hikâyesiyle atv ekranlarında Çarşamba akşamlarına damgasını vuracak.
Kuruluş Orhan, Çarşamba saat 20.00'de atv'de!
