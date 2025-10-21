"Kuruluş Orhan"ın yıldızları Burak Sergen ve Sevinç Kıranlı duygularını paylaştı!

Kaynak: ATV

KURULUŞ ORHAN'IN DİDAR'I SEVİNÇ KIRANLI: "DİDAR GÜÇLÜ VE DİŞLİ BİR KARAKTER"

Dizide Şahinşah Bey'in eşi Didar karakterine hayat verecek olan başarılı oyuncu Sevinç Kıranlı hazırlık süreci ve projeye ilişkin duygularını paylaştı. Rolüne hazırlanırken geçtiği yoğun hazırlık sürecinden bahseden ünlü oyuncu aldığı kılıç ve binicilik eğitimleri hakkında da konuştu.

Başarılı oyuncu Sevinç Kıranlı "Özellikle binicilik eğitimde binicilik eğitiminde bir canlıyla iletişim kurmak çok güzel" diyerek sözlerine devam etti.

Dizinin canlandıracağı karakter ile ilgili düşüncelerini ifade eden başarılı oyuncu Sevinç Kıranlı: "Dişli ve güçlü bir karakter, eşi ve evladı için her şeyi yapabilir" sözleriyle karakteri hakkında ipuçları da verdi.

Ünlü oyuncu açıklamalarını "atv izleyicileri diziyi severek ve ilgiyle takip edecek" sözleriyle noktaladı.

Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in başrolünü Orhan Bey karakteriyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği Kuruluş Orhan, kurulan müthiş dünyası, güçlü oyuncu kadrosu, unutulmaz karakterleri ve izleyenleri derinden etkileyecek hikâyesiyle atv ekranlarında Çarşamba akşamlarına damgasını vuracak.

Kuruluş Orhan, 29 Ekim Çarşamba saat 20.00'de atv'de!

