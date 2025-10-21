"Kuruluş Orhan"ın yıldızları Burak Sergen ve Sevinç Kıranlı duygularını paylaştı!
29 Ekim'de izleyicisiyle buluşacak olan Kuruluş Orhan dizisini setinden oyuncu röportajları da gelmeye devam ediyor. Dizinin Tekfur Saroz’u Burak Sergen ve Didar’ı Sevinç Kıranlı dizi ve canlandırdıkları karakterleri ile ilgili Bozdağ Film Youtube kanalına açıklamalarda bulundu.
29 Ekim Çarşamba günü atv ekranlarında başlayacak olan, yapımını Bozdağ Film'in gerçekleştirdiği Kuruluş Dizisi'nin devamı olan Kuruluş Orhan; yeni hikayesi, yeni dünyası ve müthiş oyuncu kadrosuyla yayınlanmadan sezonun en çok konuşulan dizisi oldu.
KURULUŞ ORHAN'IN TEKFUR SAROZ'U BURAK SERGEN: "SENARYOYU İLK OKUDUĞUMDA ÇOK HEYECANLANDIM"
Dizide Bursa Tekfur'u Saroz karakterine hayat verecek olan usta oyuncu Burak Sergen hazırlık süreci ve projeye ilişkin duygularını paylaştı.
Rolüne hazırlanırken geçtiği yoğun hazırlık sürecinden bahseden ünlü oyuncu aldığı kılıç ve binicilik eğitimleri hakkında da konuştu.
"İZLEYİCİ TÜM BEKLENTİLERİNİ BULACAK"
Ünlü oyuncu Burak Sergen "Özellikle kılıca konservatuar yıllarımdan oldukça aşinayım" açıklamasıyla sözlerine devam etti.
Dizinin canlandıracağı karakter ile ilgili düşüncelerini ifade eden usta oyuncu Burak Sergen: "Şehrine aşık bir yönetici ve Osmanlı'yı o dönemde en fazla zorlayan tekfur" sözleriyle karakteri hakkında ipuçları da verdi. Ünlü oyuncu açıklamalarını "Bu sezon atv izleyicileri baya hoşnut kalacak" sözleriyle noktaladı.
KURULUŞ ORHAN'IN DİDAR'I SEVİNÇ KIRANLI: "DİDAR GÜÇLÜ VE DİŞLİ BİR KARAKTER"
Dizide Şahinşah Bey'in eşi Didar karakterine hayat verecek olan başarılı oyuncu Sevinç Kıranlı hazırlık süreci ve projeye ilişkin duygularını paylaştı. Rolüne hazırlanırken geçtiği yoğun hazırlık sürecinden bahseden ünlü oyuncu aldığı kılıç ve binicilik eğitimleri hakkında da konuştu.
Başarılı oyuncu Sevinç Kıranlı "Özellikle binicilik eğitimde binicilik eğitiminde bir canlıyla iletişim kurmak çok güzel" diyerek sözlerine devam etti.
Dizinin canlandıracağı karakter ile ilgili düşüncelerini ifade eden başarılı oyuncu Sevinç Kıranlı: "Dişli ve güçlü bir karakter, eşi ve evladı için her şeyi yapabilir" sözleriyle karakteri hakkında ipuçları da verdi.
Ünlü oyuncu açıklamalarını "atv izleyicileri diziyi severek ve ilgiyle takip edecek" sözleriyle noktaladı.
Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in başrolünü Orhan Bey karakteriyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği Kuruluş Orhan, kurulan müthiş dünyası, güçlü oyuncu kadrosu, unutulmaz karakterleri ve izleyenleri derinden etkileyecek hikâyesiyle atv ekranlarında Çarşamba akşamlarına damgasını vuracak.
Kuruluş Orhan, 29 Ekim Çarşamba saat 20.00'de atv'de!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 21 EKİM MAÇ FİKSTÜRÜ: Bugün hangi maçlar var? Kimin maçı saat kaçta başlayacak?
- 15 bin öğretmen ataması tercih başvuru ekranı | MEB 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması başladı mı, ne zaman?
- MEB LGS Takvimi 2026: Liseye Geçiş Sınavı başvuruları ne zaman, LGS hangi tarihte yapılacak?
- VGM Burs Sonuçları Sorgulama Ekranı 2025: Ortaöğrenim VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
- iOS 26.1 beta sürümünde yeni dönem: Dijital pasaport ve RCS mesaj desteği geliyor
- Sağlık Bakanlığı 26.673 personel alımı ne zaman, şartları ne? 2026'da Sağlık Bakanlığı hangi branşlardan kaç kişi alacak?
- Kuruluş Orhan'ın Nilüfer Hatun'u Mahassine Merabet kimdir, kaç yaşında: Hangi projelerde yer aldı?
- Yatırımcılar dikkat! Konutta 60 ay vade, yüzde 20 indirim avantajı: Yeni TOKİ satışları başlıyor! İşte iller ve tarihleri
- 21 EKİM TV YAYIN AKIŞI: Bugün TV’de neler var, hangi diziler ve programlar yayında?
- Galatasaray-Bodo/Glimt maçı ne zaman, hangi tarihte? GS Şampiyonlar Ligi mücadelesi hangi kanalda?
- 21-24 Ekim BİM aktüel katalog: BİM’de kış hazırlığı başladı! Çift yönlü ısıtıcı 1.190 TL, terlik çeşitleri 65 TL
- 21 Ekim günü hangi özel gün, önemli mi? 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü mü? Dünya Gazeteciler günü nasıl ortaya çıktı?