"Gözleri KaraDeniz"de Azil geri dönülemez bir yola sürüklenir!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.10.2025 08:33
Gözleri KaraDenizde Azil geri dönülemez bir yola sürüklenir!

Aile ve sırların gölgesinde filizlenen tutkulu bir aşk hikayesi…Gözleri Karadeniz yeni bölümüyle bu akşam ekranlara gelecek.

Özge Yağız ve Halit Özgür Sarı'nın başrolünde olduğu Gözleri KaraDeniz'in 8. bölümüne dair merak edilenler...

Azil, Mehmet'in tehditleri sonrasında içinde bulunduğu durumu irdelerken, gerginliğini Güneş'e yansıtmamaya çalışmaktadır.

Mehmet'in aile sırlarını polise vermesi durumunda gerçekleşecek tüm ihtimalleri düşünmeye başlar. Dava gününü bekleyen Güneş, Mehmet'in her an karar değiştirmesinden endişe etmektedir.

Bu sırada Aslı'nın Azil'e olan ilgisini fark ederken, bir kez daha duygularını bastırmak, Azil'i sahiplenememenin çaresizliğiyle sessiz kalmak zorundadır.

Mehmet uyuşturucu ticaretinin akışını yeniden yapılandırırken, tehlikeli bir oyun kurar. Kurduğu yeni oyun, Azil'i geri dönülmez bir yola sürükler.

Ailenin güvenliği için önemli bir karar vermenin eşiğinde olan Azil, konuyu evladının hainliğiyle bir kez daha sarsılan Osman'a taşır.

Maçariler için artık acı reçeteyi uygulamaktan başka çare yoktur.

