"Gözleri KaraDeniz"de Azil geri dönülemez bir yola sürüklenir!

Kaynak: ATV

Mehmet uyuşturucu ticaretinin akışını yeniden yapılandırırken, tehlikeli bir oyun kurar. Kurduğu yeni oyun, Azil'i geri dönülmez bir yola sürükler.

Ailenin güvenliği için önemli bir karar vermenin eşiğinde olan Azil, konuyu evladının hainliğiyle bir kez daha sarsılan Osman'a taşır.

Maçariler için artık acı reçeteyi uygulamaktan başka çare yoktur.