Müge Anlı atv canlı yayın izle! 16 Eylül Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm

Kaynak: ATV

11 Mayıs 2000 tarihinde 6 aylık bebekken terk edildi.

26 yaşında evli ve bir çocuk babası Sezer Işık, hiç görmediği ailesini bulmak için başvurdu Müge Anlı'ya. Bahçelievler Hürriyet Mahallesi Aktaş sokağa bırakıldığını bilen Sezer Işık, biyolojik ailesine seslendi.

15 yaşındaki Rabia Erinmez'in alıkonma şüphesi

15 yaşındaki Rabia Erinmez'in ailesi kızlarının alıkonduğu iddiasıyla Müge Anlı'ya başvurdu. Baba Mehmet Erinmez, kızının 50 yaşındaki kişi tarafından kaçırıldığını ve hayatından endişe ettiğini söyledi. Şahsı tanıyan kişi yayına bağlandı. Arkadaşı böyle bir şeyden haberi olmadığını anlattı.

Evli ve 2 çocuk annesi Nuray Uğuz'dan 63 gündür haber yok.

Gülsemin Delen, kız kardeşini aramak için geldi. Nuray Uğuz'un 15 Temmuz Salı günü Tokat'taki evinden çıkıp bir daha geri gelmediğini söyledi. Kaybolduktan kısa süre kardeşine ulaştığını, kendisine 'Tunceli'deyim, iyiyim size konum atacağım' dediğini ve bir daha ulaşamadığını anlattı.

Mehmet Benek'in kuşkularla dolu ölümü...

53 yaşındaki Mehmet Benek 31 Mayıs'ta kaldığı Konya Selçuklu'daki evinde fenalaştı. Kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Otopsi raporunda zehirlendiği tespit edildi. Ağabeyinin bir cinayete kurban gittiğini düşünen Resul Benek, Müge Anlı'nın kapısını çaldı.

