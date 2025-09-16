Müge Anlı atv canlı yayın izle! 16 Eylül Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm
atv'nin uzun soluklu programı Müge Anlı ile Tatlı Sert kaldığı yerden devam ediyor. İlgiyle takip edilen program, faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması, kayıpların bulunması ve toplumsal sorunların ele alınması gibi konularla dikkat çekiyor. İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yeni bölümü için atv canlı yayın ekranı.
Hafta içi her gün ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezonuyla ekranlara gelmeye başladı.
Müge Anlı ile Tatlı Sert programını canlı izlemek için atv'nin resmi web sitesini ziyaret edebilir veya ATV'nin YouTube kanalını kontrol edebilirsiniz.
MÜGE ANLI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?
Tüm bölümleri izlemek için tıklayın
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Film gibi operasyonla hayatı kurtarıldı.
20 gündür evinden ayrı olan Merve, Yılmaz'ın elinden kurtarılarak ailesinin yanına geldi. Canlı yayına gelen Merve Aydoğdu, zorla tutulduğunu ve şiddet gördüğünü anlattı. Ailesine bir daha evden ayrılmayacağını dair söz verdi.
Sevgi İzi sayesinde iki kişi bulundu.
İstanbul ve İzmir'deki kayıp iki kişi bulunarak ailelerine teslim edildi. Bugüne kadar ise Sevgi İzi sayesinde 1493 kayıp bulunarak aileleriyle kavuşturuldu.
11 Mayıs 2000 tarihinde 6 aylık bebekken terk edildi.
26 yaşında evli ve bir çocuk babası Sezer Işık, hiç görmediği ailesini bulmak için başvurdu Müge Anlı'ya. Bahçelievler Hürriyet Mahallesi Aktaş sokağa bırakıldığını bilen Sezer Işık, biyolojik ailesine seslendi.
15 yaşındaki Rabia Erinmez'in alıkonma şüphesi
15 yaşındaki Rabia Erinmez'in ailesi kızlarının alıkonduğu iddiasıyla Müge Anlı'ya başvurdu. Baba Mehmet Erinmez, kızının 50 yaşındaki kişi tarafından kaçırıldığını ve hayatından endişe ettiğini söyledi. Şahsı tanıyan kişi yayına bağlandı. Arkadaşı böyle bir şeyden haberi olmadığını anlattı.
Evli ve 2 çocuk annesi Nuray Uğuz'dan 63 gündür haber yok.
Gülsemin Delen, kız kardeşini aramak için geldi. Nuray Uğuz'un 15 Temmuz Salı günü Tokat'taki evinden çıkıp bir daha geri gelmediğini söyledi. Kaybolduktan kısa süre kardeşine ulaştığını, kendisine 'Tunceli'deyim, iyiyim size konum atacağım' dediğini ve bir daha ulaşamadığını anlattı.
Mehmet Benek'in kuşkularla dolu ölümü...
53 yaşındaki Mehmet Benek 31 Mayıs'ta kaldığı Konya Selçuklu'daki evinde fenalaştı. Kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Otopsi raporunda zehirlendiği tespit edildi. Ağabeyinin bir cinayete kurban gittiğini düşünen Resul Benek, Müge Anlı'nın kapısını çaldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2025 YDUS tercihleri başladı! YDUS 1. dönem ek yerleştirme tercihleri son tarih ne zaman?
- 2025-HMGS/1 yeniden değerlendirme sonuçları açıklandı mı? Sıralamalar değişti mi? HMGS-1 sonuçları nasıl öğrenilir?
- Tarım Kredi'de fiyatlar düştü: 16-22 Eylül kataloğunda yok yok! 3 kilo Gurme çay 579,90 TL, 32'li tuvalet kağıdı 139 TL...
- YKS ek tercihler başladı mı, son durum ne? 2025 ÖSYM YKS 2. tercihi kimler nereden yapacak?
- Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda, şifresiz mi? Hangi takımlar karşılaşacak? Real Madrid, Chelsea, Manchester City, Galatasaray…
- GSB yurt personeli alım sonuçları açıklandı mı? 2025 GSB 450 personel alımı ne zaman açıklanacak?
- Galaksiler arası bir ziyaretçi: Renk ve şekil değiştiren gizemli cisim dünyaya yaklaşıyor!
- FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, indirim olacak mı? ABD Merkez Bankası 2025 Eylül ayı toplantısı hangi tarihte?
- Fenerbahçe-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maç biletleri satışta mı?
- SSK, BAĞ-KUR'luya 18.788 TL maaş hesabı | Emekliye 2026 Ocak'ta yeni aylık tablosu: 16.881, 20.500, 26.000 TL alana...
- Green Card başvurusu ne zaman yapılacak? 2026 ABD Yeşil Kart başvuruları nereden yapılır?
- İstanbul donacak! Meteoroloji uyardı: Fırtına 50 km/s ile esecek, sıcaklıklar düşecek!