16 Eylül 2025, Salı
Haberler Televizyon Haberleri Müge Anlı atv canlı yayın izle! 16 Eylül Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm

Müge Anlı atv canlı yayın izle! 16 Eylül Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.09.2025 09:59
ABONE OL
Müge Anlı atv canlı yayın izle! 16 Eylül Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni bölüm

atv'nin uzun soluklu programı Müge Anlı ile Tatlı Sert kaldığı yerden devam ediyor. İlgiyle takip edilen program, faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması, kayıpların bulunması ve toplumsal sorunların ele alınması gibi konularla dikkat çekiyor. İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yeni bölümü için atv canlı yayın ekranı.

Hafta içi her gün ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezonuyla ekranlara gelmeye başladı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programını canlı izlemek için atv'nin resmi web sitesini ziyaret edebilir veya ATV'nin YouTube kanalını kontrol edebilirsiniz.

MÜGE ANLI CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Tüm bölümleri izlemek için tıklayın

ATV CANLI YAYIN SAYFASI

Kaynak: ATVKaynak: ATV

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Film gibi operasyonla hayatı kurtarıldı.

20 gündür evinden ayrı olan Merve, Yılmaz'ın elinden kurtarılarak ailesinin yanına geldi. Canlı yayına gelen Merve Aydoğdu, zorla tutulduğunu ve şiddet gördüğünü anlattı. Ailesine bir daha evden ayrılmayacağını dair söz verdi.

Sevgi İzi sayesinde iki kişi bulundu.

İstanbul ve İzmir'deki kayıp iki kişi bulunarak ailelerine teslim edildi. Bugüne kadar ise Sevgi İzi sayesinde 1493 kayıp bulunarak aileleriyle kavuşturuldu.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

11 Mayıs 2000 tarihinde 6 aylık bebekken terk edildi.

26 yaşında evli ve bir çocuk babası Sezer Işık, hiç görmediği ailesini bulmak için başvurdu Müge Anlı'ya. Bahçelievler Hürriyet Mahallesi Aktaş sokağa bırakıldığını bilen Sezer Işık, biyolojik ailesine seslendi.

15 yaşındaki Rabia Erinmez'in alıkonma şüphesi

15 yaşındaki Rabia Erinmez'in ailesi kızlarının alıkonduğu iddiasıyla Müge Anlı'ya başvurdu. Baba Mehmet Erinmez, kızının 50 yaşındaki kişi tarafından kaçırıldığını ve hayatından endişe ettiğini söyledi. Şahsı tanıyan kişi yayına bağlandı. Arkadaşı böyle bir şeyden haberi olmadığını anlattı.

Evli ve 2 çocuk annesi Nuray Uğuz'dan 63 gündür haber yok.

Gülsemin Delen, kız kardeşini aramak için geldi. Nuray Uğuz'un 15 Temmuz Salı günü Tokat'taki evinden çıkıp bir daha geri gelmediğini söyledi. Kaybolduktan kısa süre kardeşine ulaştığını, kendisine 'Tunceli'deyim, iyiyim size konum atacağım' dediğini ve bir daha ulaşamadığını anlattı.

Mehmet Benek'in kuşkularla dolu ölümü...

53 yaşındaki Mehmet Benek 31 Mayıs'ta kaldığı Konya Selçuklu'daki evinde fenalaştı. Kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Otopsi raporunda zehirlendiği tespit edildi. Ağabeyinin bir cinayete kurban gittiğini düşünen Resul Benek, Müge Anlı'nın kapısını çaldı.

Kaynak: ATVKaynak: ATV

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör