16 Eylül 2025, Salı
Barış Arduç Aşk ve Gözyaşı'nı anlattı: "Tahminlerinin dışında bir şey izleyecekler"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.09.2025 11:04 Güncelleme: 16.09.2025 11:34
Sezonun en çok konuşulan yapımlarından Aşk ve Gözyaşı, 19 Eylül Cuma akşamı ilk bölümüyle ATV ekranlarında seyirciyle buluşacak. O3 Medya ve Dass Yapım iş birliğiyle hazırlanan dizinin başrolü Barış Arduç, canlandırdığı Selim karakterini ve dizinin öne çıkan noktaları hakkında Dizi TV’ye açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

"TAHMİNLERİNİN DIŞINDA BİR ŞEY İZLEYECEKLER"

Selim'in bugüne kadar canlandırdığı karakterlerden çok daha farklı yönleri olduğuna dikkat çeken Barış Arduç, projeyi şu şekilde özetledi;

"Aşk ve Gözyaşı içinde pek çok vaadi barındırıyor. Çok güçlü bir oyuncu kadrosu ve ekip bir araya geldi. Bu proje benim için enteresan bir deneyim oldu, olmaya da devam ediyor çünkü seyircinin alışık olduğu rollerin dışında bir karakter Selim.

Tahminlerinin dışında bir şey izleyecekler. Benim için de öyle... İzleyiciler, küllenmiş ve göz ardı edilmiş kadın-erkek ile aile ilişkilerinin aslında ne kadar kıymetli olduğunu görecek ve bu duyguları derinden hissedecek."

Kaynak: ATVKaynak: ATV

"BÖYLE BİR EKİPLE ÇALIŞMAK BÜYÜK MUTLULUK"

Uzun bir aradan sonra yeniden atv ekranında, böyle nitelikli bir yapımla izleyici karşısına çıkacak olmanın kendisini çok heyecanlandırdığını söyleyen başarılı oyuncu, ayrıca şu detayı da sözlerine ekledi:

"Hem yönetmenimiz Engin Erden hem de tüm ekip arkadaşlarım bu süreci inanılmaz kolaylaştırdı. Böyle bir ekiple çalışmak büyük bir mutluluk."

Kaynak: ATVKaynak: ATV

OYUNCU KADROSU

Senaryosunu Dilara Pamuk'un kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Engin Erden'in oturduğu dizinin görkemli oyuncu kadrosunda Barış Arduç, Hande Erçel'e, Berk Cankat, Senan Kara, Şenay Gürler, Feri Güler, Kubilay Tunçer, Öznur Serçeler, Mert Denizmen, Aslı İnandık, Necat Bayar, Lorin Merhart, Afranur Karagöz, Gürhan Altundaşar ve Ali İpin ve Sanem Çelik gibi güçlü isimlerin yer aldığı Aşk ve Gözyaşı 19 Eylül Cuma akşamı atv'de başlıyor.

AŞK VE GÖZYAŞI 1. BÖLÜM 1. FRAGMAN

