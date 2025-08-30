30 Ağustos 2025, Cumartesi
Kenan İmirzalıoğlu'nun partneri Afra Saraçoğlu oldu! A.B.İ. dizisinde "Avukat Çağla"ya hayat verecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.08.2025 15:52 Güncelleme: 30.08.2025 16:17
Yeni sezonda ATV'nin milyonları ekranlara kilitleyecek olan yapımı A.B.İ. dizisinin oyuncu kadrosuna bir isim daha eklendi. Başrolde Kenan İmirzalıoğlu'nun olacağı dizide, yakışıklı isme Afra Saraçoğlu "Avukat Çağla" karakteriyle eşlik edecek.

atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak, OGM Pictures yapımı 'A.B.İ' dizisinin yapımcılığını Onur Güvenatam üstlenirken, yönetmen koltuğunda Yağmur Taylan ve Durul Taylan oturuyor.

Afra Saçaroğlu A.B.İ. dizisinde 'Avukat Çağla' karakterini canlandıracak. (A Haber arşiv)Afra Saçaroğlu A.B.İ. dizisinde 'Avukat Çağla' karakterini canlandıracak. (A Haber arşiv)

Senaryosunu ise Eylem Canpolat, Deniz Gürlek, Melih Özyılmaz ve Melek Seven kaleme alıyor. Dizide ailesiyle bağlarını koparmış başarılı bir cerrah olan Doğan karakterini Kenan İmirzalıoğlu, Avukat Çağla karakterini ise Afra Saraçoğlu canlandıracak.

