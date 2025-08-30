Kenan İmirzalıoğlu'nun partneri Afra Saraçoğlu oldu! A.B.İ. dizisinde "Avukat Çağla"ya hayat verecek
Yeni sezonda ATV'nin milyonları ekranlara kilitleyecek olan yapımı A.B.İ. dizisinin oyuncu kadrosuna bir isim daha eklendi. Başrolde Kenan İmirzalıoğlu'nun olacağı dizide, yakışıklı isme Afra Saraçoğlu "Avukat Çağla" karakteriyle eşlik edecek.
atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak, OGM Pictures yapımı 'A.B.İ' dizisinin yapımcılığını Onur Güvenatam üstlenirken, yönetmen koltuğunda Yağmur Taylan ve Durul Taylan oturuyor.
Senaryosunu ise Eylem Canpolat, Deniz Gürlek, Melih Özyılmaz ve Melek Seven kaleme alıyor. Dizide ailesiyle bağlarını koparmış başarılı bir cerrah olan Doğan karakterini Kenan İmirzalıoğlu, Avukat Çağla karakterini ise Afra Saraçoğlu canlandıracak.
