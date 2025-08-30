Kenan İmirzalıoğlu'nun partneri Afra Saraçoğlu oldu! A.B.İ. dizisinde "Avukat Çağla"ya hayat verecek

Afra Saçaroğlu A.B.İ. dizisinde 'Avukat Çağla' karakterini canlandıracak. (A Haber arşiv)

Senaryosunu ise Eylem Canpolat, Deniz Gürlek, Melih Özyılmaz ve Melek Seven kaleme alıyor. Dizide ailesiyle bağlarını koparmış başarılı bir cerrah olan Doğan karakterini Kenan İmirzalıoğlu, Avukat Çağla karakterini ise Afra Saraçoğlu canlandıracak.