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Yemekteyiz Aygül kimdir? 31 Ekim Zuhal Topal'la Yemekteyiz Aygül Ceylan kaç yaşında, nereli, kaç puan aldı? Instagram hesabı ve yemek menüsü...

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Giriş Tarihi: 31.10.2023 Güncelleme Tarihi: 31.10.2023
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Yemekteyiz Aygül kimdir? 31 Ekim Zuhal Topal’la Yemekteyiz Aygül Ceylan kaç yaşında, nereli, kaç puan aldı? Instagram hesabı ve yemek menüsü...

TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması "Zuhal Topal'la Yemekteyiz," her yeni hafta farklı yarışmacılarla izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Yeni hafta için katılan yarışmacılardan biri olan Aygül Ceylan, izleyicilerin dikkatini çekti. Programın bu haftaki bölümlerinde Aygül Ceylan, diğer yarışmacılarla birlikte yemekler hazırlayacak, sunumlar yapacak ve puanlar verecek. Peki Yemekteyiz Aygül kimdir, kaç yaşında, nereli? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Aygül Ceylan kaç puan aldı?

Yemekteyiz Aygül kimdir, kaç puan aldı sorusunun cevabı aratılanlar arasında yerini aldı. 30 Ekim ila 3 Kasım aralığında yeni yarışmacılarla haftaya başlayan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının yeniz yüzleri merak ediliyor. Peki Yemekteyiz Aygül kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Aygül Ceylan kaç yaşında, nereli, kaç puan aldı?

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YEMEKTEYİZ AYGÜL CEYLAN KİMDİR?

Bugün rakiplerinin karşısına çıkacak olan Aygül Ceylan, sosyal medyada fenomen. 50 binden fazla takipçisi var. Hayatından birçok anı paylaşarak sosyal medyada yayınlıyor. Instagram'ın yanı sıra Tiktok'ta da oldukça aktif. Kendisinden beklentiler oldukça yüksek. Yeşim'in yemeklerini beğenmediğini öyle sözlerle tarif etti ki herkesin ağzı açık kaldı. Yarışmacı rakibini; "Tüm yemekleriniz fiyasko. Sizi alan kocaya acıyorum" sözleriyle eleştirdi.

Instagram hesabı: moonrose_cyln

YEMEKTEYİZ AYGÜL YEMEK MENÜSÜ

Aygül Ceylan'ın yemek menüsü henüz belli değil. Yarışacağı gün açıklandığında haberimize eklenecektir.

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YEMEKTEYİZ 30 EKİM – 3 KASIM YARIŞMACILARI

🙍‍♀️Hülya Şahin

🙍‍♀️Yeşim Bayat

🙍‍♂️Atakan Güre

🙍‍♀️Aygül Ceylan

🙍‍♂️Yusuf Demir

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