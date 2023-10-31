Yemekteyiz Aygül kimdir? 31 Ekim Zuhal Topal'la Yemekteyiz Aygül Ceylan kaç yaşında, nereli, kaç puan aldı? Instagram hesabı ve yemek menüsü...
TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması "Zuhal Topal'la Yemekteyiz," her yeni hafta farklı yarışmacılarla izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Yeni hafta için katılan yarışmacılardan biri olan Aygül Ceylan, izleyicilerin dikkatini çekti. Programın bu haftaki bölümlerinde Aygül Ceylan, diğer yarışmacılarla birlikte yemekler hazırlayacak, sunumlar yapacak ve puanlar verecek. Peki Yemekteyiz Aygül kimdir, kaç yaşında, nereli? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Aygül Ceylan kaç puan aldı?
Yemekteyiz Aygül kimdir, kaç puan aldı sorusunun cevabı aratılanlar arasında yerini aldı. 30 Ekim ila 3 Kasım aralığında yeni yarışmacılarla haftaya başlayan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının yeniz yüzleri merak ediliyor. Peki Yemekteyiz Aygül kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Aygül Ceylan kaç yaşında, nereli, kaç puan aldı?
YEMEKTEYİZ AYGÜL CEYLAN KİMDİR?
Bugün rakiplerinin karşısına çıkacak olan Aygül Ceylan, sosyal medyada fenomen. 50 binden fazla takipçisi var. Hayatından birçok anı paylaşarak sosyal medyada yayınlıyor. Instagram'ın yanı sıra Tiktok'ta da oldukça aktif. Kendisinden beklentiler oldukça yüksek. Yeşim'in yemeklerini beğenmediğini öyle sözlerle tarif etti ki herkesin ağzı açık kaldı. Yarışmacı rakibini; "Tüm yemekleriniz fiyasko. Sizi alan kocaya acıyorum" sözleriyle eleştirdi.
Instagram hesabı: moonrose_cyln
YEMEKTEYİZ AYGÜL YEMEK MENÜSÜ
Aygül Ceylan'ın yemek menüsü henüz belli değil. Yarışacağı gün açıklandığında haberimize eklenecektir.
YEMEKTEYİZ 30 EKİM – 3 KASIM YARIŞMACILARI
🙍♀️Hülya Şahin
🙍♀️Yeşim Bayat
🙍♂️Atakan Güre
🙍♀️Aygül Ceylan
🙍♂️Yusuf Demir
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Prim ve yaş indiriminde 5 yıllık erken emeklilik tüneli açıldı; 2000-2008 sonrası yaşınız değişiyor! Bağ-kur, SSK 31 Ekim saat 19.00'da...
- Gelinim Mutfakta 31 Ekim 2023 puan durumu! Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? Çeyrek altını kazanan...
- ÇAYKUR çay paraları hesaplara yattı mı, ne zaman yatacak? Ekim 2023 çay destekleme ödemeleri başladı!
- TUREKS HALKA ARZ TARİHİ 2023! Tureks Turunç Madencilik halka arz kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?
- GENÇ KART NASIL ALINIR? 2023 Gençlik ve Spor Bakanlığı Genç Kart başvuruları başladı mı?
- Kasım ayında şans onlardan yana! O tarihte doğanlar yaşadı! Bir anda zengin olacak 3 burç...
- Kabine Toplantısı ne zaman, bugün mü? 31 Ekim 2023 Kabine Toplantısı saat kaçta? Kabine gündemi...
- 9 GÜNLÜK TATİL TARİHİ: Okullar ne zaman kapanacak? 2023 Kasım tatiline kaç gün kaldı? MEB ara tatil günleri...
- Sabah namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Sabah namazı imsak vaktinin girmesiyle kılınabilir mi?
- Akşam saat 11-12-1'de uyuyorsanız bu dakikalara dikkat edin! Sağlığı tepeden tırnağa sarsıyor
- SSK, Bağkur'luya 10 puanlık zamlı tabela yenilendi! SGK, 4A, 4B'liye en düşük 10.520 TL maaş garantisi+ek ödeme: 3 Kasım saat 10.00 itibarıyla...
- Ballon d'Or Tivibu CANLI İZLE | Altın Top ödülü kazananı kim? 2023 Avrupa'da Yılın Futbolcusu Ödülleri sıralaması: Messi, De Bruyne, Griezmann, Min-jae...