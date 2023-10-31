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Gelinim Mutfakta 31 Ekim 2023 puan durumu! Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? Çeyrek altını kazanan...

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Giriş Tarihi: 31.10.2023
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Gelinim Mutfakta 31 Ekim 2023 puan durumu! Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? Çeyrek altını kazanan...

Gelinim Mutfakta 31 Ekim puan durumu arama motorlarında hız kazandı. Ekranların ilgiyle takip edilen programı Gelinim Mutfakta, her hafta yarışmacılarına altın kazandırıyor. İzleyiciler ise günün sonunda hangi yarışmacının birinci olduğunu sorguluyor. Peki, Gelinim Muftakta çeyrek altını kim aldı? İşte, günün birincisi...

"Gelinim Mutfakta çeyrek altını bugün kim kazandı?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Nursel Ergin'in sunuculuğunu üstlendiği, gelin ve kaynanaların birlikte yarıştığı Gelinim Mutfakta programı, izleyiciler tarafından büyük ilgi görüyor. Bugünün puan durumu ve çeyrek altını kazanan ismi ise araştırılmaya başladı. İşte, 31 Ekim 2023 Gelinim Mutfakta puan duurmu...

GELİNİM MUTFAKTA 31 EKİM ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Günün birincisi birazdan haberimizde yer alacaktır.

GELİNİM MUTFAKTA 30 EKİM ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında günün birincisi ve çeyrek altını kazanan ismi Aleyna gelin oldu.

Tuğba gelin: 5

Yeşim gelin: 16

Ezgi gelin: 12

Aleyna gelin: 18

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 23-27 Ekim haftasında en yüksek puanı toplayarak 10 altın bileziğin sahibi olan gelin, Tuğba gelin oldu.

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