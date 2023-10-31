Yemekteyiz Hülya kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Hülya Şahin kaç puan aldı, Instagram hesabı ne? Yemek menüsü...
Türkiye'nin popüler televizyon yarışma programlarından biri olan "Zuhal Topal'la Yemekteyiz," yeni haftasına merhaba dedi. İzleyicilerin büyük ilgi gösterdiği bu programda, her hafta farklı yarışmacılar kendi yemeklerini hazırlayıp birincilik için yarışıyor. Yeni haftanın başlamasıyla birlikte, katılacak yarışmacılar da izleyicilerle paylaşıldı. Peki Yemekteyiz Hülya kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?
Zuhal Topal'ın neşeli sunumuyla televizyon ekranlarına konuk olan ve izleyenleri kendine çeken "Zuhal Topal'la Yemekteyiz" programı, yeni haftasına hızlı bir başlangıç yapıyor. Bu haftanın yarışmacılarından biri olan Hülya, programa renk katan isimlerden biri olarak ön plana çıkıyor. Peki Yemekteyiz Hülya kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Hülya Şahin kaç puan aldı, Instagram hesabı ne?
HÜLYA ŞAHİN KİMDİR?
"Zuhal Topal'la Yemekteyiz" programının dikkat çeken yarışmacılarından biri olan Hülya Şahin, izleyicilerin merak konusu haline geldi. 43 yaşında olan Hülya Şahin, 2 çocuk annesi bir aşçıdır ve aslen Çorumlu'dur. Uzun yıllardır aşçı olarak çalışan Hülya Şahin, mutfakta oldukça deneyimli olduğunu ve el açmasında rakip tanımadığını söylüyor.
Instagram hesabı: "sahin_huulya"
YEMEKTEYİZ HÜLYA TEMEK MENÜSÜ
Henüz Hülyta Şahin'in yarışmacılara hengi menüyü sunacağı bilinmemektedir. Ayrıntıları geldiğinde haberimize eklenecek.
YEMEKTEYİZ 30 EKİM – 3 KASIM YARIŞMACILARI
🙍♀️Hülya Şahin
🙍♀️Yeşim Bayat
🙍♂️Atakan Güre
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