Yemekteyiz Yusuf kimdir, kaç puan aldı? Zuhal Topal’la Yemekteyiz Yusuf Demir kaç yaşında, nereli, Instagram hesabı ne? Yemek menüsü...

Yemekteyiz Yusuf kimdir, kaç puan aldı sorusunun cevabı merak ediliyor. Yeni haftanın başlamasıyla birlikte Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmacıları belli oldu. Açıklanan isimelr arasında Yusuf Demir merak edilenler arasında yer aldı. Peki Zuhal Topal'la Yemekteyiz Yusuf Demir kaç yaşında, nereli, Instagram hesabı ne? Yemek menüsünde neler var?

YEMEKTEYİZ YUSUF DEMİR KİMDİR?

Yusuf Demir, programda kendisini tanıtarak 27 yaşında olduğunu ifade etti. Evli olduğunu belirten Yusuf Demir, aslen Bayburtlu olduğunu paylaştı. Kendi deyimiyle bir gurme olan Yusuf, restoranları dolaşarak farklı dünya mutfaklarına ilgi gösteriyor ve bu konuda deneyim kazanıyor. Ayrıca, müzikle ilgilendiğini dile getirerek çok yönlü bir kişiliğe sahip olduğunu gösterdi.

Yarışmacını instagram hesabı bilinmiyor.

YEMEKTEYİZ YUSUF YEMEK MENÜSÜ