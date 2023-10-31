Yemekteyiz Yusuf kimdir, kaç puan aldı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Yusuf Demir kaç yaşında, nereli, Instagram hesabı ne? Yemek menüsü...
TV8 ekranlarının fenomen yarışma programı "Zuhal Topal'la Yemekteyiz"in yeni bölümleri heyecanla bekleniyor. Yarışmanın 30 Ekim ila 3 Kasım aralığındaki bölümlerinde yarışacak olan Yusuf Demir, izleyicilerin merak ettiği isimlerden biri haline geldi. Peki Yemekteyiz Yusuf kimdir, kaç puan aldı?
Yemekteyiz Yusuf kimdir, kaç puan aldı sorusunun cevabı merak ediliyor. Yeni haftanın başlamasıyla birlikte Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmacıları belli oldu. Açıklanan isimelr arasında Yusuf Demir merak edilenler arasında yer aldı. Peki Zuhal Topal'la Yemekteyiz Yusuf Demir kaç yaşında, nereli, Instagram hesabı ne? Yemek menüsünde neler var?
YEMEKTEYİZ YUSUF DEMİR KİMDİR?
Yusuf Demir, programda kendisini tanıtarak 27 yaşında olduğunu ifade etti. Evli olduğunu belirten Yusuf Demir, aslen Bayburtlu olduğunu paylaştı. Kendi deyimiyle bir gurme olan Yusuf, restoranları dolaşarak farklı dünya mutfaklarına ilgi gösteriyor ve bu konuda deneyim kazanıyor. Ayrıca, müzikle ilgilendiğini dile getirerek çok yönlü bir kişiliğe sahip olduğunu gösterdi.
Yarışmacını instagram hesabı bilinmiyor.
YEMEKTEYİZ YUSUF YEMEK MENÜSÜ
Yusuf Demir'in yemek menüsü henüz belli değil. Yarışacağı gün açıklandığında haberimize eklenecektir.
YEMEKTEYİZ 30 EKİM – 3 KASIM YARIŞMACILARI
🙍♀️Hülya Şahin
🙍♀️Yeşim Bayat
🙍♂️Atakan Güre
🙍♀️Aygül Ceylan
🙍♂️Yusuf Demir
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