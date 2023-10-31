Yemekteyiz Atakan kimdir, kaç puan aldı? Zuhal Topal’la Yemekteyiz yarışmacısı Atakan Güre kaç yaşında, ne iş yapıyor, instagram hesabı? 30 Ekim menüsü...

"Zuhal Topal'la Yemekteyiz" programı, 30 Ekim Pazartesi günü yeni bir haftaya başladı. Her hafta olduğu gibi, yemek tutkunu izleyicileri ekran başına kilitleyen bu yeni bölümde 5 yarışmacı kıyasıya rekabet etmeye hazır. Yarışmanın başlangıcında izleyicilerin dikkatini çeken ilk yarışmacı ise Atakan Güre oldu. 30 Ekim Pazartesi gününden itibaren 3 Kasım Cuma gününe kadar devam edecek olan yarışmanın detayları merak ediliyor. İşte Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmacısı Atakan Güre'nin hayatı ve hazırladığı menü...

YEMEKTEYİZ ATAKAN GÜRE KİMDİR?

36 yaşındaki Atakan Güre, moda sektöründe kariyer yapmaktadır. Genellikle tasarım alanında çalışan Atakan, şu anda styling konusunda yoğunlaşmış durumdadır. İkiz çocukları olan ve bekar bir baba olarak hayatını sürdürmektedir.

Instagram hesabı:"atagurestyling"

Atakan yarışmacılardan toplamda 22 puan aldı.

ATAKAN 30 EKİM PAZARTESİ MENÜSÜ