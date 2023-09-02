Ben Bu Cihana Sığmazam dizisine bomba transfer! Dost mu olacak düşman mı?

KARAKTER ANALİZİ

Onbeşli (Cengiz Onbeşli)

40'lı yaşlarında kurnaz, başına buyruk ve hafife alınmayacak biri. Masanın önemini hemen fark ederek zirveye çıkmanın yollarını arar. Cezayir onun da masa toplantılarına katılması için Dayılar'ın oylamasına başvurur. Dayılar evet dese de Ateş bu durumdan rahatsızdır. Aralarında bir rekabet başlar. Onbeşli aynı zamanda uzun bir süredir Srebrenitsa'da ailesini katleden "Akrepler" isimli Sırp paramiliter birliğin üyesi Radovan Samaç'ı aramaktadır.

Ben Bu Cihana Sığmazam yakında atv ekranlarında