Yalı Çapkını 2. sezon ilk tanıtım: Seyran ile Ferit evleniyor mu, yoksa rüya mı? Yalı Çapkını yeni sezon ne zaman başlayacak? 37. bölüm fragman...
Yalı Çapkını dizisinin yeni sezon tanıtımı yayınlandı. Tanıtımda, Ferit ve Seyran'ın yeniden evlendikleri anlar, izleyicilerde büyük heyecan yarattı. Dizinin bazı hayranları yaşananların rüya olduğunu düşündü. Bu kareler sosyal medyada da gündem yarattı. İşte, Yalı Çapkını 2. sezon hakkında merak edilenler...
Yalı Çapkını'nın 2. sezonu için heyecanlı bekleyiş devam ederken, dizinin yeni sezon tanıtımı yayınlandı. Tanıtımda, Ferit ve Seyran'ın yeniden evlendikleri anlar, izleyicilerde büyük heyecan yarattı. Dizinin bazı hayranları yaşananların hayal olduğunu düşündü. Bu kareler sosyal medyada da gündem yarattı. İşte, Yalı Çapkını 2. sezon hakkında merak edilenler...
YALI ÇAPKINI YENİ SEZON NE ZAMAN?
Yalı Çapkını'nda "Seyran Korhan" karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu, 15 Ağustos haftasında çekimlerin başlayacağını duyurmuştu.
Kadrosuna yeni isimlerin dahil olacağı Yalı Çapkını dizisinin eylül ayında kaldığı yerden devam etmesi bekleniyor.
YALI ÇAPKINI 37. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI 2023?
Yalı Çapkını yeni sezon heyecanla beklenirken, 37. bölüm teaser yayınlandı. Aşağıdaki linkten dizinin yeni bölüm fragramına ulaşabilirsiniz.
https://www.startv.com.tr/dizi/yali-capkini/fragmanlar/yali-capkini-2-sezon-teaser
FERİT İLE SEYRAN YENİDEN EVLENİYOR!
Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrolü paylaştığı dizinin yeni tanıtımında; Ferit ve Seyran'ın yeniden evlendiği görüldü.
Ferit ve Seyran'ın düğünü yalıdakiler tarafından ise sevinçle karşılandı. Ablasının hazırladığı Seyran, güzelliğiyle büyüledi.
YENİ SEZON ÖNCESİ SENARİST DEĞİŞİKLİĞİ
Öte yandan "Yalı Çapkını" dizisinde yeni sezon öncesi senarist değişikliği yaşanmış, Mehmet Barış Günger yerine Leyla Uslu Oter ile Ekin Akçay gelmişti.
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- Yalı Çapkını 2. sezon ilk tanıtım: Seyran ile Ferit evleniyor mu, yoksa rüya mı? Yalı Çapkını yeni sezon ne zaman başlayacak? 37. bölüm fragman...
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