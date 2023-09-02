Yalı Çapkını 2. sezon ilk tanıtım: Seyran ile Ferit evleniyor mu, yoksa rüya mı? Yalı Çapkını yeni sezon ne zaman başlayacak? 37. bölüm fragman...

Yalı Çapkını'nın 2. sezonu için heyecanlı bekleyiş devam ederken, dizinin yeni sezon tanıtımı yayınlandı. Tanıtımda, Ferit ve Seyran'ın yeniden evlendikleri anlar, izleyicilerde büyük heyecan yarattı. Dizinin bazı hayranları yaşananların hayal olduğunu düşündü. Bu kareler sosyal medyada da gündem yarattı. İşte, Yalı Çapkını 2. sezon hakkında merak edilenler...