Ben Bu Cihana Sığmazam’ın ikinci sezon ilk tanıtımı yayınlandı
atv'nin fenomen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 2. sezon tanıtımı büyük yankı uyandırdı. Yeni sezonuyla ekranda fırtına gibi esmeye hazırlanan Ben Bu Cihana Sığmazam'ın fragmanına "Ne kadar uslu durursam durayım, düşmanlarım üstüme gelirse kayıtsız kalamam!" sözleri damga vurdu.
atv'nin reyting rekortmeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın ikinci sezon ilk tanıtımı büyük yankı uyandırdı. Sezona Karadeniz'de merhaba diyen ekip, çektiği tanıtımla gönüllere taht kurdu. Atmaca kuşu, Karadenizin eşsiz manzaralı yaylası ve altta duyulan tulum sesiyle tüyleri diken diken eden tanıtım, sosyal medyada hayranları tarafından tam not aldı.
Oktay Kaynarca ve Ebru Özkan Saban'ın başrolü üstlendiği yapımcılığını KYN Yapımevi yaptığı ve yönetmen koltuğunda ise Mustafa Şevki Doğan'ın oturduğu Ben Bu Cihana Sığmazam'ı yeni sezonda Zülküf Yücel ve Zehra Yücel kaleme alıyor.
Ben Bu Cihana Sığmazam yakında atv ekranlarında
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