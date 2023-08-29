Ben Bu Cihana Sığmazam’ın ikinci sezon ilk tanıtımı yayınlandı

Oktay Kaynarca ve Ebru Özkan Saban'ın başrolü üstlendiği yapımcılığını KYN Yapımevi yaptığı ve yönetmen koltuğunda ise Mustafa Şevki Doğan'ın oturduğu Ben Bu Cihana Sığmazam'ı yeni sezonda Zülküf Yücel ve Zehra Yücel kaleme alıyor.