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Ben Bu Cihana Sığmazam setine hayranlarından büyük ilgi

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Giriş Tarihi: 28.08.2023
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Ben Bu Cihana Sığmazam setine hayranlarından büyük ilgi

atv’nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam’ın çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. Başrollerinde Oktay Kaynarca ve Ebru Özkan Saban’ın yer aldığı dizinin Karadeniz çekimlerine bölge halkı yoğun ilgi gösteriyor.

Çoğu kadınlardan oluşan oyuncu hayranlar sabahın erken saatlerinde dizi çekimleri yapılan setin önünde toplandı. Oyuncuları yakından görebilmek ve onlarla hatıra fotoğrafı çektirmek isteyen vatandaşlarla neşeli dakikalar yaşandı.

Getirilen ikramları geri çevirmeyen set ekibi Karadeniz'in eşsiz doğasının keyfini yaşıyor.

Yapımcılığını KYN Yapımevi'nin üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Mustafa Şevki Doğan'ın oturduğu dizinin senaryosunu Zülküf Yücel ve Zehra Yücel'in kaleme alıyor.

Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölümleriyle yeni sezonda atv'de.

Ben Bu Cihana Sığmazam’dan ilk kareler yayınlandı BEN BU CİHANA SIĞMAZAM'DAN İLK KARELER YAYINLANDI
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