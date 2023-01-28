27 Ocak reyting sonuçları 2023: Yalı Çapkını, Ateş Kuşları, Kızılcık Şerbeti, Barbaros Hayreddin... İşte dünün birincisi...
27 Ocak reyting sonuçları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Cuma günü ekranlara gelen dizi ve programlardan hangi yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler, konu hakkında detayları araştırmaya başladı. Peki, Yalı Çapkını, Ateş Kuşları, Kızılcık Şerbeti, Barbaros Hayreddin dizisinin ekranlara geldiği 27 Ocak'ta reyting sonuçları nasıl? Dünün birincisi kim oldu? İşte son gelişmeler...
"27 Ocak reyting sonuçlarına göre kim birinci oldu?" Bir televizyon programının ortalama izlenme oranını gösteren reyting sonuçları her gün merak edilen konular arasında bulunuyor. Cuma günü ekranlara gelen dizi ve programlardan hangisinin kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler, "27 Ocak reyting sonuçları nasıl?" sorusuna yanır aramaya başladı. Peki, Yalı Çapkını, Ateş Kuşları, Kızılcık Şerbeti, Barbaros Hayreddin dizisinin ekranlara geldiği 27 Ocak'ta reyting sonuçları nasıl? Dünün birincisi kim oldu? Ayrıntılar haberimizde...
27 OCAK REYTİNG SONUÇLARI
27 Ocak 2023 Cuma günkü reyting sonuçlarında güncel veriler:
27 OCAK 2023 REYTİNG SONUÇLARI (ABC)
ABC kategorisinde 27 Ocak reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Gün içerisinde açıklanacak reyting sonuçları belli olur olmaz bu sayfada yer alacak.
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- 27 Ocak reyting sonuçları 2023: Yalı Çapkını, Ateş Kuşları, Kızılcık Şerbeti, Barbaros Hayreddin... İşte dünün birincisi...
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