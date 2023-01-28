27 Ocak reyting sonuçları 2023: Yalı Çapkını, Ateş Kuşları, Kızılcık Şerbeti, Barbaros Hayreddin... İşte dünün birincisi...

"27 Ocak reyting sonuçlarına göre kim birinci oldu?" Bir televizyon programının ortalama izlenme oranını gösteren reyting sonuçları her gün merak edilen konular arasında bulunuyor. Cuma günü ekranlara gelen dizi ve programlardan hangisinin kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler, "27 Ocak reyting sonuçları nasıl?" sorusuna yanır aramaya başladı. Peki, Yalı Çapkını, Ateş Kuşları, Kızılcık Şerbeti, Barbaros Hayreddin dizisinin ekranlara geldiği 27 Ocak'ta reyting sonuçları nasıl? Dünün birincisi kim oldu? Ayrıntılar haberimizde...

27 OCAK REYTİNG SONUÇLARI

27 Ocak 2023 Cuma günkü reyting sonuçlarında güncel veriler: