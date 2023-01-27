'Ateş Kuşları' yeniden sokağa döndü! “Bizim evimiz beşimizin olduğu her yer”
Sezonun en çok konuşulan dizisi ‘Ateş Kuşları’, atv ekranındaki 3. Bölümüyle yoğun bir ilgi gördü. ‘Ateş Kuşları Mola Yeri’nde çıkan büyük yangının ardından yuvaları kül olan Ateş Kuşları, hayatlarına başladıkları noktaya yani, sokaklara geri döndüler.
'Ateş Kuşları'nın 3. Bölümünde 'Mola Yeri'nde çıkan yangından tüm Ateş Kuşları, itfaiye gelmeden önce kurtuldu.
Ancak evsiz kaldıkları için sokağa geri dönmek zorunda kaldılar. Gülayşe'nin peşinde olan Barbaros ise yolda Ateş Kuşları'nı sağ salim kamyonette giderken gördüğünde rahatladı. Ali sokağa dönmekten korkan Sabit'i "İstanbul'un tepesine çadır kuracağız." diyerek ikna etti.
Zıpkın'ın "Gülayşe… Seni çöpte bulup Çatal'dan kaçtıktan sonra, ilk evimiz neresiydi biliyor musun? Burasıydı… Mercan burada bize seni her daim korumak için Köksüzler yemini ettirmişti." sözleri sonrası ailecek duygusal anlar yaşadılar. Gülayşe'nin rahmetli evimiz zaten rüzgâr esse sallanırdı. O istifa etmeden bizim yaktığımız iyi oldu." sözlerinin üstüne Mercan da "Hem bizim evimiz orası ya da burası değil. Beşimizin olduğu her yer. İlla bir dam lazımsa yaparız bir çadır!" dedi.
Yapımı Mehmet Bozdağ'a, proje tasarımı ve senaryosu Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem'e ait; yönetmenliğini Gökhan Ayiz'in yaptığı, başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik'in üstlendiği 'Ateş Kuşları'nın 3. Bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.
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