’Ateş Kuşları’ yeniden sokağa döndü! “Bizim evimiz beşimizin olduğu her yer”

Zıpkın'ın "Gülayşe… Seni çöpte bulup Çatal'dan kaçtıktan sonra, ilk evimiz neresiydi biliyor musun? Burasıydı… Mercan burada bize seni her daim korumak için Köksüzler yemini ettirmişti." sözleri sonrası ailecek duygusal anlar yaşadılar. Gülayşe'nin rahmetli evimiz zaten rüzgâr esse sallanırdı. O istifa etmeden bizim yaktığımız iyi oldu." sözlerinin üstüne Mercan da "Hem bizim evimiz orası ya da burası değil. Beşimizin olduğu her yer. İlla bir dam lazımsa yaparız bir çadır!" dedi.