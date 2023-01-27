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Yalı Çapkını 19. bölüm CANLI İZLE! Star TV Yalı Çapkını yeni bölüm FULL HD izle! 27 Ocak 2023 SON BÖLÜM!

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.01.2023
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Yalı Çapkını 19. bölüm CANLI İZLE! Star TV Yalı Çapkını yeni bölüm FULL HD izle! 27 Ocak 2023 SON BÖLÜM!

Yalı Çapkını 19. bölüm canlı izlemek için detaylar araştırılan konular arasında yer alıyor. Başrolünde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Emre Altuğ, gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizi, yayınlandığı ilk bölümden itibaren, izleyicileri ekranlara kilitliyor. Bugün ekranlara gelecek olan dizinin yeni bölümü merak konusu oldu. Peki, Yalı Çapkını 19. bölüm izlemek için detaylar!

Yalı Çapkını 19. bölüm izlemek için detaylar araştırılan konular arasında yer alıyor. Star TV ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Yalı Çapkını, heyecanlı sahneleriyle izleyicileri ekranlara kilitliyor. Başrollerinde; Çetin Tekindor, Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Beril Pozam'ın yer aldığı dizinin yeni bölümünde yaşanacak gelişmeler merak ediliyor. Peki, Yalı Çapkını 19. bölüm canlı izlemek için gelişmeler!

YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Oyuncu kadrosunda Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Emre Altuğ, gibi başarılı isimler yer alıyor.

Yayınlandığı ilk bölümden itibaren, büyük bir hayran kitlesi oluşturan Yalı Çapkını dizisi, her bölümüyle izleyicileri televizyona kilitliyor.

Dizinin yeni bölüm fragmanında Ferit, Pelin'in kolundan tutup yalıya getiriyor. Seyran bu duruma daha fazla dayanamıyor. Diğer yandan Kazım, bu olanlar sonrasında Ferit'le konuşmak için dışarı çıkıyor.

YALI ÇAPKINI 19. BÖLÜM SON BÖLÜM İZLE

https://www.startv.com.tr/canli-yayin linki üzerinden izleyebilirsiniz.

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Seyran ve Suna'nın Efe ve Defne'yle yemek yemesine çok sinirlenen Ferit restoranda olay çıkarır. Serter'in beklenmedik çıkışı sonrası yardıma ihtiyacı olan Pelin'in yanına giden Ferit ile Seyran arasındaki gerginlik devam eder.

Kimsenin beklemediği bir hamle yaparak Pelin'i yalıya getiren Ferit, Seyran'ı çok kızdırır.

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