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Bir Küçük Gün Işığı’nın Güneş’i Azra Aksu’ya sette sürpriz kutlama

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Giriş Tarihi: 28.01.2023
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Bir Küçük Gün Işığı’nın Güneş’i Azra Aksu’ya sette sürpriz kutlama

atv’nin ilgiyle takip edilen, yapımını NGM’nin, yapımcılığını ise Nazlı Heptürk’ün üstlendiği Bir Küçük Gün Işığı’nın setinde önceki gün farklı bir heyecan yaşandı. Dizinin küçük yıldızı Azra Aksu’ya sürpriz doğum günü kutlaması gerçekleşti.

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