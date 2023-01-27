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Yalı Çapkını 20. bölüm fragmanı izle! Yalı Çapkını 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ferit ektiğini biçiyor...

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.01.2023 Güncelleme Tarihi: 27.01.2023
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Yalı Çapkını 20. bölüm fragmanı izle! Yalı Çapkını 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ferit ektiğini biçiyor...

"Yalı Çapkını 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Star TV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Yalı Çapkın 19. bölümüyle izleyenlerin karşısına çıktı. Dizinin hayranları yeni bölümün ardından 20 bölüm fragmanı için araştırmalarını sıklaştırdı. Peki, Yalı Çapkını 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ferit ektiğini biçiyor...

Yalı Çapkını 20. bölüm fragmanı izlemek için detaylar araştırılan konular arasında yer alıyor. Cuma akşamlarının en çok izlenen dizileri arasında yer alan Yalı Çapkını'nın yeni bölümü büyük heyecanla takip edildi. Dizinin hayranları yeni bölümün ardından 20 bölüm fragmanı için araştırmalarını sıklaştırdı. Peki, Yalı Çapkını 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ferit ektiğini biçiyor...

YALI ÇAPKINI 19. FRAGMANI YAYINLANDI MI?

27 Ocak Cuma akşamı ekranlara gelen son bölümün ardından Yalı Çapkını 20. bölüm fragmanı araştırılmaya başlandı. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlandı.

Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimize eklenecektir.

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Seyran ve Suna'nın Efe ve Defne'yle yemek yemesine çok sinirlenen Ferit restoranda olay çıkarır.

Serter'in beklenmedik çıkışı sonrası yardıma ihtiyacı olan Pelin'in yanına giden Ferit ile Seyran arasındaki gerginlik devam eder.

Kimsenin beklemediği bir hamle yaparak Pelin'i yalıya getiren Ferit, Seyran'ı çok kızdırır.

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