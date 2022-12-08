Kısmetse Olur Aşkın Gücü Yaren kimdir? Yaren kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kısmetse Olur Aşkın Gücü ne zaman başlıyor?
Kısmetse olur Aşkın Gücü yarışmasının yayınlanan fragmanıyla birlikte yarışmacılar araştırılmaya başlandı. Fenomen program 5 yıllık aranın ardından tekrar izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Yayınlanan fragmanda dikkat çeken isimlerden birisi de Yaren adlı yarışmacı oldu. Peki Kısmetse Olur Aşkın Gücü Yaren kimdir? Yaren kaç yaşında, nereli, mesleği ne
Kısmetse Olur Yaren kimdir sorusunun cevabı arama motorlarında sıklıkla araştırılmaya başladı. Fenomen yarışma programı 5 yıl sonra yayınlanan fragmanıyla birlikte tekrar konuşulmaya başlandı. Adayların arasında "Küçük yaşlardan beri çalıştığım için artık çalışmak istemiyorum. Ya patron eşi ya da patron olmak istiyorum" sözleriyle dikkat çeken Yaren kimdir?
KISMETSE OLUR YAREN KİMDİR?
Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışmasının yeni kadrosunda yer alan Yaren yayınlanan ilk fragman ile birlikte "Küçük yaşlardan beri çalıştığım için artık çalışmak istemiyorum. Ya patron eşi ya da patron olmak istiyorum" sözleriyle hatırlanmaktadır.
KISMETSE OLUR AŞKIN GÜNÜ NE ZAMAN?
Kısmetse Olur Aşkın Gücü, 12 Aralık'tan itibaren haftanın 6 günü saat 18.30'da YouTube'da yayınlanacak.
Türk televizyon tarihine damga vuran Kısmetse Olur'un sunucusu o dönemler Seda Akgül'dü. Yarışmanın yeni sunucusu ise bir dönem İşte Benim Stilim yarışmasını sunan Öykü Serter oldu.
YENİ FORMAT!
Hayatlarının aşkını arayan 7 gelin ve 7 damat adayını flört etmek için bir araya getiren Kısmetse Olur yarışma programının yeni sezonunda 8 kadın 8 erkek olacak.
KISMETSE OLUR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Merakla beklenen Kısmetse Olur yarışmanın yayın tarihi ve yarışmacıları ise henüz netleşmedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kısmetse Olur Aşkın Gücü Yaren kimdir? Yaren kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kısmetse Olur Aşkın Gücü ne zaman başlıyor?
- 2023 PASAPORT ÜCRETLERİ: Pasaport başvurusu nasıl yapılır, gerekli evraklar neler? 6 aylık, 1-2-3-10 yıllık pasaport ücretleri ne kadar olacak?
- Aile Destek Programı Paraları Ne Zaman Yatacak? Aralık ayı aile destek ödemeleri yattı mı? Başvuru şartları neler?
- İSTANBULKART KİŞİSELLEŞTİRME EKRANI | İstanbulkart kişiselleştirme nasıl yapılır? 2022 İstanbulkart kişiselleştirme için son tarih ne zaman?
- ALES/3 SONUÇ SORGULAMA EKRANI | ALES/3 sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak?
- EYT YAŞ SINIRI SON DAKİKA: Bakan Bilgin açıkladı! Bugün EYT'de yaş şartı belli olacak mı? 48-50 yaş sınırı gelecek mi?
- Gönül Dağı hayranları o tarihi bekliyordu! Yayın akışını görenler hayrete düştü! Gönül Dağı ne zaman başlayacak? TRT 1 YAYIN AKIŞI
- İBB BURS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI! 2022 İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı? TC kimlik numarası, doğum günü tarihi...
- TOKİ HAFTALIK KURA TAKVİMİ: Sıra Karadeniz'de! Hangi iller var?
- İŞKUR MSB bin 115 İŞÇİ ALIMI! Milli Savunma Bakanlığı CANLI KURA ÇEKİMİ ne zaman? MSB başvuru sonuçları belli oldu mu?
- MSB 555 PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI | Sözleşmeli personel alımı şartları neler? Büro Personeli, Hemşire, Tekniker, Mühendis... İşte kontenjan sayısı
- 2022 TOKİ ÇANKIRI İLÇE İLÇE KURA SONUÇLARI! TOKİ Çankırı kura çekilişi İSİM LİSTESİ! Çerkez, Ilgaz, Kızılırmak, Merkez, Korgun...