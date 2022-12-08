Kısmetse Olur Aşkın Gücü Yaren kimdir? Yaren kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kısmetse Olur Aşkın Gücü ne zaman başlıyor?

KISMETSE OLUR YAREN KİMDİR?

Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışmasının yeni kadrosunda yer alan Yaren yayınlanan ilk fragman ile birlikte "Küçük yaşlardan beri çalıştığım için artık çalışmak istemiyorum. Ya patron eşi ya da patron olmak istiyorum" sözleriyle hatırlanmaktadır.