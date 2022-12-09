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Hercai fırtınası sürüyor! En çok izlenen ilk üç diziden biri oldu

TELEVİZYON
Giriş Tarihi: 09.12.2022
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Hercai fırtınası sürüyor! En çok izlenen ilk üç diziden biri oldu

ATV’nin televizyon tarihine adını yazdıran dizilerinden Hercai fırtınası devam ediyor.Yurtdışında geniş hayran kitlesine sahip olan dizi 95 kanal ve 10 televizyon pazarı içerisinde en çok izlenen ilk üç diziden biri oldu.

Kaliteden ödün vermeden zirvede kalan atv, en çok izlenen kanal olma unvanını yurt dışında da taşımaya devam ediyor. Yayınlandığı ilk bölümden itibaren ekranın en çok izlenen dizilerinden olan Hercai'nin ekran yolculuğu bitmiş olsa da başarısıyla yurt dışında adından söz ettirmeye devam ediyor. Glance tarafından hazırlanan, "The Rise of Non-English Drama" raporuna göre, atv'nin en çok satın alınan Türk dizilerinden biri olan Hercai, 95 kanal ve 10 televizyon pazarı içerisinde en çok izlenen ilk üç diziden biri oldu.




ABD VE İSPANYA'DA ZİRVEDE
Hercai, Amerika Birleşik Devletleri'nde yayın yapan "Telemundo" ve İspanya'da yayın faaliyetlerini sürdüren "Nova" kanallarında Prime Time' da en yüksek izlenme oranını alarak Türk rakiplerini geride bıraktı.

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