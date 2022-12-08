Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışmacısı Zeyd kimdir? Kısmetse Olur yarışmacısı Zeyd hangi programlara katıldı, mesleği ne?

İlk bölümü 5 Ekim 2015 tarihinde yayınlanan Kısmet Kısmetse Olur, 2017 yılında final yaparak ekranlara veda etti. Uzun yıllardır adından söz ettiren program için izleyiciler, Kısmetse Olur Aşkın Gücü'nün yarışmacılarını merak ediyor. İşte, ekranlardan pek sayılmayan Kısmetse Olur yarışmacısı Zeyd....