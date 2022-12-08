08 Aralık 2022, Perşembe
Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışmacısı Zeyd kimdir? Kısmetse Olur yarışmacısı Zeyd hangi programlara katıldı, mesleği ne?
Türk televizyon tarihine damga vuran Kısmet Olur yarışması yeniden ekranlara dönüyor. YouTube'da yeni bölümleriyle izleyicilerle buluşmaya hazırlanan Kısmetse Olur, "Aşkın Gücü" adıyla yayınlanacak. Yarışmacıların tanıtıldığı fragmanın yayınlanmasının ardından Kısmetse Olur yeni sezon yarışmacıları arama motorlarında sorgulanmaya başladı. Peki, Kısmetse Olur Zeyd kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, o yarışmacıda tanınan Zeyd hakkında merak edilenler...
Giriş Tarihi: 08.12.2022 13:36 Güncelleme Tarihi: 08.12.2022 13:43
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