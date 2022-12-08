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Haberler Galeri Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışmacısı Zeyd kimdir? Kısmetse Olur yarışmacısı Zeyd hangi programlara katıldı, mesleği ne?

Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışmacısı Zeyd kimdir? Kısmetse Olur yarışmacısı Zeyd hangi programlara katıldı, mesleği ne?

Türk televizyon tarihine damga vuran Kısmet Olur yarışması yeniden ekranlara dönüyor. YouTube'da yeni bölümleriyle izleyicilerle buluşmaya hazırlanan Kısmetse Olur, "Aşkın Gücü" adıyla yayınlanacak. Yarışmacıların tanıtıldığı fragmanın yayınlanmasının ardından Kısmetse Olur yeni sezon yarışmacıları arama motorlarında sorgulanmaya başladı. Peki, Kısmetse Olur Zeyd kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, o yarışmacıda tanınan Zeyd hakkında merak edilenler...

Giriş Tarihi: 08.12.2022 13:36 Güncelleme Tarihi: 08.12.2022 13:43
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Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışmacısı Zeyd kimdir? Kısmetse Olur yarışmacısı Zeyd hangi programlara katıldı, mesleği ne?

İlk bölümü 5 Ekim 2015 tarihinde yayınlanan Kısmet Kısmetse Olur, 2017 yılında final yaparak ekranlara veda etti. Uzun yıllardır adından söz ettiren program için izleyiciler, Kısmetse Olur Aşkın Gücü'nün yarışmacılarını merak ediyor. İşte, ekranlardan pek sayılmayan Kısmetse Olur yarışmacısı Zeyd....

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Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışmacısı Zeyd kimdir? Kısmetse Olur yarışmacısı Zeyd hangi programlara katıldı, mesleği ne?

YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU!

Kısmetse Olur Aşkın Gücü başvuruları alınmaya devam ederken programın ilk kez yayınlanacağı tarih netleşti. Program haftanın 6 günü Pazartesiden Cumartesiye kadar takipçilerinin karşısında olacak.

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Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışmacısı Zeyd kimdir? Kısmetse Olur yarışmacısı Zeyd hangi programlara katıldı, mesleği ne?

KISMETSE OLUR HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Kısmetse Olur Aşkın Gücü'nün yeni sezonunda 9 kadın 9 erkek olacak. Daha önceleri Seda Akgül'ün sunuculuğunu üstlendiği yarışmanın yeni sunucusu Öykü Serter oldu. Yarışmanın yeni sezon bölümleri YouTube'da saat 18.30'da başlayacak.

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Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışmacısı Zeyd kimdir? Kısmetse Olur yarışmacısı Zeyd hangi programlara katıldı, mesleği ne?

KISMETSE OLUR ZEYD GÜMÜŞTUTAN KİMDİR?

Kısmetse Olur yeni sezon fragmanında dikkat çeken isimler arasında yer alan Zeyd Gümüştutan'ın kim olduğu merak ediliyor.

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Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışmacısı Zeyd kimdir? Kısmetse Olur yarışmacısı Zeyd hangi programlara katıldı, mesleği ne?

Gümüştutan 1990 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. 32 yaşında olan Kısmetse Olur yarışmacısı Zeyd bir dönem yayınlanan Göz6 yarışmasında Berna Keklikler ile yaşadığı ilişki ile bilinmektedir.