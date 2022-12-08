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Haberler Galeri Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışmacısı Aybüke kimdir? Kısmetse Olur yarışmacısı TikTok fenomeni Aybüke nereli, kaç yaşında?

Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışmacısı Aybüke kimdir? Kısmetse Olur yarışmacısı TikTok fenomeni Aybüke nereli, kaç yaşında?

Bir dönem Türk televizyon dünyasına damga vuran Kısmet Olur yarışması 5 yıl aradan sonra ekranlara dönüyor. YouTube'da yeni bölümleriyle izleyicilerle buluşmaya hazırlanan Kısmetse Olur, "Aşkın Gücü" adıyla yayınlanacak. Yarışmacıların tanıtıldığı fragmanın yayınlanmasının ardından Kısmetse Olur Aşkın Gücü yeni sezon yarışmacıları merak konusu oldu. Peki, Kısmetse Olur Aybüke kimdir? Tiktok fenomeni Aybüke kaç yaşında, nereli? İşte, yarışmacı hakkında merak edilenler...

Giriş Tarihi: 08.12.2022 12:54 Güncelleme Tarihi: 08.12.2022 13:13
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Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışmacısı Aybüke kimdir? Kısmetse Olur yarışmacısı TikTok fenomeni Aybüke nereli, kaç yaşında?

İlk bölümü 5 Ekim 2015 tarihinde yayımlanan kaos ve fırtınalı aşkların yaşandığı Kısmet Kısmetse Olur, 2017 yılında final yaparak ekranlara ara verdi. Uzun yıllardır adından söz ettiren program için izleyiciler, Kısmetse Olur Aşkın Gücü'nün yarışmacılarını araştırmaya başladı. İşte, tenomen yarışma Kısmetse Olur'un yeni sezon yarışmacılandan Aybüke...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışmacısı Aybüke kimdir? Kısmetse Olur yarışmacısı TikTok fenomeni Aybüke nereli, kaç yaşında?

YAYIN TARİHİ 12 ARALIK 2022!

Kısmetse Olur Aşkın Gücü başvuruları alınmaya devam ederken programın ilk kez yayınlanacağı tarih netleşti. Program haftanın 6 günü Pazartesiden Cumartesiye kadar takipçilerinin karşısında olacak.

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Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışmacısı Aybüke kimdir? Kısmetse Olur yarışmacısı TikTok fenomeni Aybüke nereli, kaç yaşında?

KISMETSE OLUR HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Hayatlarının aşkını arayanları biraraya getiren Kısmetse Olur Aşkın Gücü'nün yeni sezonunda 9 kadın 9 erkek olacak. Daha önceleri Seda Akgül'ün sunuculuğunu üstlendiği yarışmanın yeni sunucusu Öykü Serter oldu. Yarışmanın yeni sezon bölümleri YouTube'da saat 18.30'da başlayacak.

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Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışmacısı Aybüke kimdir? Kısmetse Olur yarışmacısı TikTok fenomeni Aybüke nereli, kaç yaşında?

KISMETSE OLUR AYBÜKE KİMDİR?

Aybüke Çangal, 25 Ekim 2001 tarihinde dünyaya gelmiştir. TikTok fenomeni olan Aybüke Çangal, boynunda yazılı olan çakal dövmesiyle tanınmaktadır.

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Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışmacısı Aybüke kimdir? Kısmetse Olur yarışmacısı TikTok fenomeni Aybüke nereli, kaç yaşında?

TİKTOK FENOMENİ!

Toplam 1.2 milyon takipçisi ve 65.6 milyon beğenisi olan Aybüke aktif bir şekilde içerik üretiyor.

Aybüke'nin TikTok hesabı: '@aybukeyim'

Aybüke'nin Instagram hesabına ise @aybukeeyiim kullanıcı adıyla kendisine ulaşabilirsiniz.