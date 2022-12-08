Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışmacısı Aybüke kimdir? Kısmetse Olur yarışmacısı TikTok fenomeni Aybüke nereli, kaç yaşında?

Bir dönem Türk televizyon dünyasına damga vuran Kısmet Olur yarışması 5 yıl aradan sonra ekranlara dönüyor. YouTube'da yeni bölümleriyle izleyicilerle buluşmaya hazırlanan Kısmetse Olur, "Aşkın Gücü" adıyla yayınlanacak. Yarışmacıların tanıtıldığı fragmanın yayınlanmasının ardından Kısmetse Olur Aşkın Gücü yeni sezon yarışmacıları merak konusu oldu. Peki, Kısmetse Olur Aybüke kimdir? Tiktok fenomeni Aybüke kaç yaşında, nereli? İşte, yarışmacı hakkında merak edilenler...