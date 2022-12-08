Kısmetse Olur Erhan kimdir, kaç yaşında, nereli? Erhan Saffar mesleği ne, ne iş yapıyor? İşte daha önce katıldığı programlar

Fenomen yarışma programı Kısmetse Olur 5 yıllık aranın ardından tekrar izleyicisi ile buluşacak. Kısmetse Olur Aşkın Gücü adıyla ekranlara dönen programın ilk fragmanıyla birlikte yarışmacılar da tanınmış oldu. Toplam 8 erkek ve 8 kadın yarışmacının olduğu programda en çok dikkat çeken isimlerden biri daha önce Doya Doya Moda programından da tanınan Erhan Saffar oldu. Peki Kısmetse Olur Erhan kimdir, kaç yaşında, nereli? Erhan Saffar mesleği ne, ne iş yapıyor?