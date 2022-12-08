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Kısmetse Olur Erhan kimdir, kaç yaşında, nereli? Erhan Saffar mesleği ne, ne iş yapıyor? İşte daha önce katıldığı programlar

Fenomen yarışma programı Kısmetse Olur 5 yıllık aranın ardından tekrar izleyicisi ile buluşacak. Kısmetse Olur Aşkın Gücü adıyla ekranlara dönen programın ilk fragmanıyla birlikte yarışmacılar da tanınmış oldu. Toplam 8 erkek ve 8 kadın yarışmacının olduğu programda en çok dikkat çeken isimlerden biri daha önce Doya Doya Moda programından da tanınan Erhan Saffar oldu. Peki Kısmetse Olur Erhan kimdir, kaç yaşında, nereli? Erhan Saffar mesleği ne, ne iş yapıyor?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.12.2022 16:14 Güncelleme Tarihi: 08.12.2022 16:18
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Kısmetse Olur Erhan kimdir, kaç yaşında, nereli? Erhan Saffar mesleği ne, ne iş yapıyor? İşte daha önce katıldığı programlar

Kısmetse Olur Aşkın Gücü programı yarışmacılarından Erhan Saffar kimdir, kaç yaşında, nereli sorularının cevapları merak konusu oldu. Yayınlanan fragmanla birlikte yarışmada dikkat çeken isimlerden biri olan Kısmetse Olur Aşkın Gücü Erhan ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki Kısmetse Olur Erhan kimdir, kaç yaşında, nereli? Erhan Saffar mesleği ne, ne iş yapıyor? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kısmetse Olur Erhan kimdir, kaç yaşında, nereli? Erhan Saffar mesleği ne, ne iş yapıyor? İşte daha önce katıldığı programlar

KISMETSE OLUR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

5 yıllık aranın ardından ekranlara geri dönen fenomen program Kısmetse Olur Aşkın Gücü 12 Aralık'ta Youtube kanalında başlıyor. Haftanın 5 günü yayınlanacak olan Kısmetse Olur, saat 18.30'da başlayacak. Peki fragmanla birlikte merak konusu olan Erhan Saffar kimdir?

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Kısmetse Olur Erhan kimdir, kaç yaşında, nereli? Erhan Saffar mesleği ne, ne iş yapıyor? İşte daha önce katıldığı programlar

ERHAN SAFFAR KİMDİR?

1990 doğumlu olan Erhan Saffar'ın asıl mesleği pırlantacılıktır. 2012 yılında Fashion Week de yer alan Saffar aynı zamanda da Uğurkan Erez'in eski mankenlerindendir. Hindistan'da modellik yaptığı sırada hastalık sebebiyle ara veren Saffar 32 yaşındadır.

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Kısmetse Olur Erhan kimdir, kaç yaşında, nereli? Erhan Saffar mesleği ne, ne iş yapıyor? İşte daha önce katıldığı programlar

DAHA ÖNCE KATILDIĞI PROGRAMLAR

*En İyi Benim

*Doya Doya Moda

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Kısmetse Olur Erhan kimdir, kaç yaşında, nereli? Erhan Saffar mesleği ne, ne iş yapıyor? İşte daha önce katıldığı programlar

YENİ FORMAT!

Hayatlarının aşkını arayan 7 gelin ve 7 damat adayını flört etmek için bir araya getiren Kısmetse Olur yarışma programının yeni sezonunda 8 kadın 8 erkek olacak.