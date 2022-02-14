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Tüm dünyada büyük yankı uyandıran ‘Your Honor’ın uyarlaması ‘Hakim’ atv’de

TELEVİZYON
Giriş Tarihi: 14.02.2022
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Tüm dünyada büyük yankı uyandıran ‘Your Honor’ın uyarlaması ‘Hakim’ atv’de

Birbirinden iddialı Türkiye’nin en çok izlenen kanalı olan atv’den bomba bir dizi daha geliyor. Tüm dünyada büyük ses getiren ‘Your Honor’ dizisi ülkemizde uyarlanmaya hazırlanıyor.

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