Oktay Kaynarca müjdeyi verdi! ATV ekranlarına yeni projeyle geliyor
Oktay Kaynarca yeni yaşını yakın dostlarıyla kutladı. Doğum gününde beş farklı pasta kesen oyuncu sevenlerine bir de müzde verdi. Kaynarca, bu yıl hem yapımcı hem de oyuncu olarak atv ekranlarında olacağını açıkladı.
Usta sanatçı Oktay Kaynarca, önceki akşam yeni yaş gününü yakın dostlarıyla kutladı. Doğum gününe yakın arkadaşları da katıldı. O isimler arasında Mahsun Kırmızıgül, Kubat, Kerem Alışık, Oya Başar ve Selçuk Yöntem gibi isimler vardı.
Doğum gününde beş farklı pasta kesen oyuncu kısa bir konuşma yaptı.
"Bugün 39 yaşımdan gün aldım" diyerek espriyi patlattı. Başarılı oyuncu pastayı kestikten sonra kız kardeşi Onur Kaynarca ile kamera karşısına geçerek gazetecilerin sorularını yanıtladı.
HEM YAPIMCI HEM OYUNCU
Çok mutlu olduğunu söyleyen Kaynarca yeni projeleri olduğunu açıkladı.
"Bu yıl yapımcı olarak beni göreceksiniz. Aynı zamanda oyuncu olarak da ekranlarda olacağım. ATV'de olacak bu işimiz. Haziran ayı başında çekimlere başlayacağız, eylülde yayına çıkmış olacak. İş gerçekten çok yorucu olacak, çekim yaparken bu kadar yorulmamıştım herkesle tek tek ilgileniyorum" ifadesini kullandı.
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