Oktay Kaynarca müjdeyi verdi! ATV ekranlarına yeni projeyle geliyor

HEM YAPIMCI HEM OYUNCU

Çok mutlu olduğunu söyleyen Kaynarca yeni projeleri olduğunu açıkladı.

"Bu yıl yapımcı olarak beni göreceksiniz. Aynı zamanda oyuncu olarak da ekranlarda olacağım. ATV'de olacak bu işimiz. Haziran ayı başında çekimlere başlayacağız, eylülde yayına çıkmış olacak. İş gerçekten çok yorucu olacak, çekim yaparken bu kadar yorulmamıştım herkesle tek tek ilgileniyorum" ifadesini kullandı.