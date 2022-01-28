Sosyal medyaya "Yalnız Kurt" damgası! Kısa sürede Türkiye gündeminde ilk sıraya oturdu! ATV'nin dizisi milyonları ekrana kilitledi
Bu akşam ATV ekranlarında başlayan ve Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutan Yalnız Kurt dizisi ilk bölümünde sosyal medyaya damga vurdu. Başladığı andan itibaren kısa süre içinde Twitter'da bir anda Türkiye gündeminde ilk sıraya oturan dizi büyük beğeni topladı. Peki Yalnız Kurt dizisinin konusu nedir? Yalnız Kurt oyuncuları kimler? İşte detaylar...
Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutacak "Yalnız Kurt" ilk bölümüyle bu akşam ATV ekranlarında izleyicilerin karşısına çıktı.
YALNIZ KURT İLK BÖLÜM CANLI İZLE
ATV izleyicilerin büyük beğenisini kazanan Yalnız Kurt, sosyal medyada da Türkiye genelinde en çok konuşulanlar arasına girdi.
Twitter'da Türkiye gündemine oturan Yalnız Kurt için kullanıcılar çok sayıda olumlu yorumda bulundu.
YALNIZ KURT KONUSU
Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutarak; Amerikan Barış Gönüllülerinin Türkiye'ye gelişinden itibaren yaşanan darbeleri, ihanetleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alıyor.
atv ekranlarında izleyicilerle buluşan dizinin kadrosunda, Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Murat Han ve Polat Bilgin gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.
Yönetmen koltuğuna Çağatay Tosun'un oturduğu, yapımını Sinagraf'ın, yapım süpervizörlüğünü Yusuf Ömer Sınav'ın üstlendiği, senaryosunu Murat Koca ve Ali Alper Erze'nin kaleme aldığı dizinin yapımcılığını Osman Sınav üstleniyor.
CİHAN ÜNAL (DAVUT BAHADIR - KUMANDAN)
Ben Davut Bahadır... Nam-ı diğer Kumandan… Eski asker ve istihbaratçıyım. Tam seksen bir yaşındayım. Ömrümü bir canavarla mücadele etmeye adadım, onu yenmeyi başaramadım. Pes etmedim, meşrebimde yok! Tanrı'dan tek isteğim ölmeden, Golyat denen canavarın, onun kanlı örgütlerinin, kirli ellerinin bu kadim topraklardan sökülüp atıldığını görmek.
HASAN DENİZYARAN (ALTAY KURTOĞLU)
Adım Altay Kurtoğlu... Anne babamı gözümün önünde öldürdüklerinde sekiz yaşındaydım. Beni de öldürmek istediler, beceremediler; hayatta kaldım. Yirmi sene boyunca sokaklarda, yasadışı dövüşlerde ölümü aradım; karşıma çıkan ölüm değil geçmişim oldu. Artık anne babamın katilleri kim, biliyorum. Artık, ülkemin güzel çocuklarını yetim ve öksüz bırakan kim, biliyorum. İntikam ateşiyle yanıyorum.
DAMLA COLBAY (ESRA TÜRKMEN)
Benim adım Esra Türkmen… Babam karanlık işlere bulaşmış bir adamdı; hem kendisinin hem annemin ölümüne sebep oldu. Henüz on iki yaşındaydım. Viking tuttu elimden… Korudu, okuttu, öğretti, beni bir Yetim Kurt olarak, bu ülkeye hizmet etmem için yetiştirdi. Yetim Kurtların hayatında aşka yer yok dedi. Ama ben dinlemedim; âşık oldum.
Diğer oyuncular ise şu şekilde:
Gökhan Soylu
Kürşat Alnıaçık
Polat Bilgin
Halit Özgür Sarı
Saruhan Hünel
Murat Han
Deniz Evin
Yaprak Medine
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