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Kalp Yarası 31. bölüm izle | Kalp Yarası yeni bölüm izle

TELEVİZYON
Giriş Tarihi: 14.02.2022 Güncelleme Tarihi: 15.02.2022
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Kalp Yarası 31. bölüm izle | Kalp Yarası yeni bölüm izle

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kalp Yarası, 31. yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Hatay'ın muhteşem doğasında çekilen ve tanıtımlarıyla büyük merak uyandıran Kalp Yarası dizisinin başrollerini Gökhan Alkan, Merve Çağıran ve Yağmur Tanrısevsin paylaşıyor. Kalp Yarası 31. bölümüne “Beni sensiz bırakma beni yarım bırakma...” sözü damga vurdu. İşte Kalp Yarası 31. bölüm izleme adresi...

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