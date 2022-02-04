ATV’den yeni dizi: Adı Sevgi! İşte Adı Sevgi’nin ilk fragmanı

Yapımcılığını Koliba Film/Ata Türkoğlu, yönetmenliğini Sadullah Celen'in üstlendiği dizinin senaryosunu Filiz Alpgezmen ve Murat Can Tura kaleme aldı. Müzikleri ise Kalan Müzik/Engin Arslan yaptı.

"ASLA YALNIZ YÜRÜMEYECEKSİN" sloganı ile yola çıkan "Adı Sevgi", öğrencileri için her şeyi göze alan genç bir öğretmenin, kararlılıkla, sevgiyle ve fedakarlıkla öğrencilerde, ailelerde ve bütün kasabada yarattığı değişimi anlatıyor.