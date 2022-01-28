Esra Erol ailelere seslendi: "Çocuklarınıza şefkat gösterin"
Hafta içi her gün izleyiciyle buluşan Esra Erol’da programında dün yaşananlar tüm Türkiye’nin gündemine oturdu. Çatı katında saklanarak evli Kadir'le ilişki yaşadığı öğrenilen 18 yaşındaki Elif, canlı yayınına katıldı. Yaşananlara sinirlenen Esra Erol, ailelere seslendi.
Anne ve babasıyla Esra Erol'un programına katılan Münevver Yıldırım, 18 yaşındaki kardeşi Elif Yıldırım'ın, 17 Ocak tarihinde 40 yaşındaki evli ve 2 çocuk babası Kadir Akkoyun'a kaçtığını söyleyerek Esra Erol'dan yardım istedi.
Canlı yayına bağlanan Kadir Akkoyun'un eşi Ümit Hanım olanları şaşkınlıkla dinleyerek "Böyle bir şey mümkün değil. Ben şuan eşimin yanındayım" dedi.
GERÇEK KISA SÜREDE ORTAYA ÇIKTI
Esra Erol'da programında kısa süre içerisinde tüm düğüm çözüldü. Olaylar karşısında çaresiz kalan Kadir Akkoyun aynı apartmanın çatı katında sakladığı 18 yaşındaki Elif'i eşi Ümit Hanım'ın karşısına çıkartarak her şeyi itiraf etti.
Stüdyoya gelen Elif Yıldırım canlı yayında sinir krizi geçirdi. Öfke kontrolünü kaybeden 18 yaşındaki Elif'e, Esra Erol hayat dersi verdi. Yaptığı konuşmayla gündeme oturan Esra Erol anne babalara çağrıda bulundu.
"Lütfen çocuklarınızı aile içinde özellikle babalara söylüyorum. Çocuklarınıza şefkat gösterin, dertlerini dinleyin. Onlar biriyle arkadaşlık yaptığında çevre ve mahalle baskısıyla asla onları yok saymayın. Kimle arkadaş, ailesi nasıl diye o insanları yakından tanıyın. Bırakın bu baskıları, bırakın giyimlerine kuşamlarına karışmayı, onların zihinleriyle maneviyatıyla onlarla daha fazla ilgilenin en önemlisi bu. Lütfen bu çocuklar için bir şey yapın. Bu çocuklara kendini korumayı öğretin. Hayatındaki en önemli şeyin eğitim olduğunu, üniversite eğitimi ve meslek seçiminin ne demek olduğunu, bedenlerinin ne kadar kıymetli olduğunu, o kıymetli hayatı bir erkek uğruna yaşamamaları gerektiğini öğretin. 18 yaşındaki kızların peşinden koşuyorum, onlara doğruyu göstermek için yalvarıyoruz. Kendi eşine, çocuğuna babalık yapamayan düzgün duramayan insanlardan kimseye bir fayda gelmez. Gerçekten çok üzülüyorum." Diyerek ailelere çağrıda bulundu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kırmızı Oda 'Delikanlı Sadi' ile geri dönüyor! Kırmızı Oda ne zaman başlayacak? Kırmızı Oda 58. yeni bölüm tarihi!
- Yalnız Kurt Altay kimdir? Yalnız Kurt Altay Hasan Denizyaran kimdir, kaç yaşında?
- Tarih açıklandı mı? EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanır? 2022 EKPSS kura çekimi ne zaman yapılacak?
- Yalnız Kurt Kumandan kimdir? Yalnız Kurt Kumandan Cihan Ünal kim?
- Bedelli askerlik ücreti 2022 ne kadar? 2022 Ocak-Haziran döneminde bedelli askerliğe başvuranlar ne kadar ödeyecek?
- MTV 1. taksit ödemesi ne zaman bitecek? 2022 MTV taksit ödeme son tarih ne zaman?
- BÖRÜ 2039 3. bölüm fragmanı: Kuklalar! BluTV BÖRÜ 2039 3. bölüm ne zaman yayınlanacak?
- TOKİ Sakarya kura sonuçları isim listesi! 28 Ocak TOKİ Sakarya Adapazarı kura çekiliş sonuçları açıklandı mı?
- 2002 doğumlular ne zaman askere gidecek? 2022 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
- Yalnız Kurt konusu nedir? ATV dizisi Yalnız Kurt oyuncuları kimdir?
- Tom Odell konser biletleri satışa çıktı mı? Tom Odell bilet fiyatları ne kadar?
- İlk cemre ne zaman düşer? 2022 cemre havaya ne zaman düşecek? Yaz mevsimi ne zaman başlayacak?