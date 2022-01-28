Esra Erol ailelere seslendi: "Çocuklarınıza şefkat gösterin"

"Lütfen çocuklarınızı aile içinde özellikle babalara söylüyorum. Çocuklarınıza şefkat gösterin, dertlerini dinleyin. Onlar biriyle arkadaşlık yaptığında çevre ve mahalle baskısıyla asla onları yok saymayın. Kimle arkadaş, ailesi nasıl diye o insanları yakından tanıyın. Bırakın bu baskıları, bırakın giyimlerine kuşamlarına karışmayı, onların zihinleriyle maneviyatıyla onlarla daha fazla ilgilenin en önemlisi bu. Lütfen bu çocuklar için bir şey yapın. Bu çocuklara kendini korumayı öğretin. Hayatındaki en önemli şeyin eğitim olduğunu, üniversite eğitimi ve meslek seçiminin ne demek olduğunu, bedenlerinin ne kadar kıymetli olduğunu, o kıymetli hayatı bir erkek uğruna yaşamamaları gerektiğini öğretin. 18 yaşındaki kızların peşinden koşuyorum, onlara doğruyu göstermek için yalvarıyoruz. Kendi eşine, çocuğuna babalık yapamayan düzgün duramayan insanlardan kimseye bir fayda gelmez. Gerçekten çok üzülüyorum." Diyerek ailelere çağrıda bulundu.

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