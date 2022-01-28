Kırmızı Oda ’Delikanlı Sadi’ ile geri dönüyor! Kırmızı Oda ne zaman başlayacak? Kırmızı Oda 58. yeni bölüm tarihi!

DELİKANLI SADİ'NİN HİKAYESİ

Delikanlı Sadi, küçük yaşta annesini kaybettikten sonra sokaklarda yaşamaya mecbur kalmıştır. Tek başına çıktığı bu yolda karşısına Miço Mehmet çıkınca birlikte bir hayat kurmaya karar verirler. Hayatlarında her şey yolunda gider karşılarına sokakları parselleyip, çocukları çalıştırarak paralarına el koyan Abdullah çıkar. Sonrasında hayatları felakete dönen Sadi ve Miço defalarca kaçma planı yapsalar da başarılı olamazlar. Bu bataklıktan onları çıkaransa ekibe en son katılan Cemre olacaktır.

Cemre'yi kaybettikten sonra Miço'yla yolları ayrılan Sadi ömrünün geri kalanını onu bekleyerek geçirirken hayatını değiştiren kişi Hamdi Baba ve onun kız kardeşi Azra olacaktı.