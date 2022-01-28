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Kırmızı Oda 'Delikanlı Sadi' ile geri dönüyor! Kırmızı Oda ne zaman başlayacak? Kırmızı Oda 58. yeni bölüm tarihi!

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.01.2022
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Kırmızı Oda ’Delikanlı Sadi’ ile geri dönüyor! Kırmızı Oda ne zaman başlayacak? Kırmızı Oda 58. yeni bölüm tarihi!

Psikiyatri kliniğinde geçen hikayelerin anlatıldığı Kırmızı Oda dizisinin yeni bölümü için geri sayım başladı. Delikanlı Sadi'nin de geri döneceği dizinin yeni bölüm tarihi belli oldu. Yaşanan hikayelerin devamını merak eden seyirciler, heyecan içinde yeni bölüm tarihini araştırıyordu. Peki, Kırmızı Oda ne zaman başlayacak? Kırmızı Oda 58. yeni bölümde neler olacak? Sadi kliniğe neden geri döndü? İşte cevaplar...

Kırmızı Oda yeni bölüm ne zaman başlayacak? Tv8'de yayınlanan Binnur Kaya'nın başrolünde yer aldığı Kırmızı Oda dizisinin 58. yeni bölüm tarihi belli oldu. Yeni bölümden iki tanıtımın yayınlanması ile birlikte yeni sezon tarihi de heyecanla araştırılmaya başlanmıştı. İlk tanıtımda Delikanlı Sadi'nin geri döndüğünün görülmesinin ardından gözler yeni bölüme çevrildi. Peki, Kırmızı Oda ne zaman başlayacak? Kırmızı Oda 58. yeni bölümde neler olacak? Sadi kliniğe neden geri döndü?

KIRMIZI ODA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kırmızı Oda 58. yeni bölümüyle 28 Ocak Cuma günü saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak. Kırmızı Oda'nın bu bölümünde Delikanlı Sadi geri dönüyor.

İşte Delikanlı Sadi'nin hikayesi:

DELİKANLI SADİ NEDEN GERİ DÖNDÜ?

Yeni bölüm fragmanında Delikanlı Sadi'nin geri dönüş nedeninin eşi Azra'nın onu terketmesi olarak açıklandı.

DELİKANLI SADİ'NİN İLK GELİŞİ

Sadi kliniği ilk defa ziyaret eder ve doktor hanıma iyi olmadığını anlatır. Sadi'ye çevresindeki kişiler Delikanlı Sadi diye hitap ederken Sadi'de kendini o şekilde tanıtır. Belindeki silahı gören doktor hanım korkar ama merakına yenik düşerek Sadi'yi tedavi etmeyi kabul eder.

DELİKANLI SADİ'NİN HİKAYESİ

Delikanlı Sadi, küçük yaşta annesini kaybettikten sonra sokaklarda yaşamaya mecbur kalmıştır. Tek başına çıktığı bu yolda karşısına Miço Mehmet çıkınca birlikte bir hayat kurmaya karar verirler. Hayatlarında her şey yolunda gider karşılarına sokakları parselleyip, çocukları çalıştırarak paralarına el koyan Abdullah çıkar. Sonrasında hayatları felakete dönen Sadi ve Miço defalarca kaçma planı yapsalar da başarılı olamazlar. Bu bataklıktan onları çıkaransa ekibe en son katılan Cemre olacaktır.

Cemre'yi kaybettikten sonra Miço'yla yolları ayrılan Sadi ömrünün geri kalanını onu bekleyerek geçirirken hayatını değiştiren kişi Hamdi Baba ve onun kız kardeşi Azra olacaktı.

KIRMIZI ODA KONUSU

Kırmızı Oda da başrol oyuncusu Binnur Kaya psikiyatri kliniğinin sahibi ve bir psikiyatristi canlandırıyor. Kırmızı Oda, psikiyatri kliniğinde doktorlarını ve onlara başvuran hastaların hayatlarını anlatıyor.

Her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak.

Hastalar o güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak.

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