ATV’nin sevilen dizisi ‘Kalp Yarası’ kadrosuna yeni isim eklendi! Nilsu Berfin Aktaş diziye dahil oldu
ATV’nin ilgiyle takip edilen dizisi Kalp Yarası, zengin oyuncu kadrosuna genç bir yıldız daha ekledi. Daha önce ‘Kuzey Yıldızı’ dizisinde ün kazanan genç oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, Pınar karakterini canlandıracak.
ATV'nin Süreç Film imzalı, senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol ile Türküler Özgül Akad'ın yazdığı, yönetmen koltuğunda Yıldız Hülya Bilban'ın oturduğu pazartesi akşamlarında izleyiciyi ekran başına kilitleyen dizisi Kalp Yarası'na yirmi sekizinci bölümde genç oyuncu Nilsu Berfin Aktaş dahil oluyor.
Dizide Pınar karakterine hayat verecek olan Nilsu Berfin Aktaş, sıra dışı, renkli ve taşları yerinden oynatacak karakteri ile izleyenleri heyecanlandıracak.
KALP YARASI 28. BÖLÜM FRAGMAN
28.Bölüm Tanıtımı: https://www.atv.com.tr/kalp-yarasi/28-bolum-1-fragman/izle
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