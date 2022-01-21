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ATV’nin sevilen dizisi ‘Kalp Yarası’ kadrosuna yeni isim eklendi! Nilsu Berfin Aktaş diziye dahil oldu

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Giriş Tarihi: 21.01.2022 Güncelleme Tarihi: 21.01.2022
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ATV’nin sevilen dizisi ‘Kalp Yarası’ kadrosuna yeni isim eklendi! Nilsu Berfin Aktaş diziye dahil oldu

ATV’nin ilgiyle takip edilen dizisi Kalp Yarası, zengin oyuncu kadrosuna genç bir yıldız daha ekledi. Daha önce ‘Kuzey Yıldızı’ dizisinde ün kazanan genç oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, Pınar karakterini canlandıracak.

ATV'nin Süreç Film imzalı, senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol ile Türküler Özgül Akad'ın yazdığı, yönetmen koltuğunda Yıldız Hülya Bilban'ın oturduğu pazartesi akşamlarında izleyiciyi ekran başına kilitleyen dizisi Kalp Yarası'na yirmi sekizinci bölümde genç oyuncu Nilsu Berfin Aktaş dahil oluyor.

Dizide Pınar karakterine hayat verecek olan Nilsu Berfin Aktaş, sıra dışı, renkli ve taşları yerinden oynatacak karakteri ile izleyenleri heyecanlandıracak.

Adnan'ın ölümüyle birlikte tüm dengelerin alt üst olduğu Antakya'da, Pınar'ın gelişiyle işler iyice karışacak.

KALP YARASI 28. BÖLÜM FRAGMAN

28.Bölüm Tanıtımı: https://www.atv.com.tr/kalp-yarasi/28-bolum-1-fragman/izle

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