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Ekranları sallamaya geliyor! ATV'nin yeni dizisi Yalnız Kurt'un yayın tarihi belli oldu

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Giriş Tarihi: 21.01.2022 Güncelleme Tarihi: 21.01.2022
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Ekranları sallamaya geliyor! ATV’nin yeni dizisi Yalnız Kurt’un yayın tarihi belli oldu

ATV'nin yeni dizisi Yalnız Kurt, izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor. Güçlü hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Yalnız Kurt, 28 Ocak Cuma günü ilk bölümüyle ekrana gelecek.

atv ekranlarında güçlü hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla 28 Ocak Cuma günü ilk bölümüyle gösterime girecek "Yalnız Kurt" Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutarak; Amerikan Barış Gönüllülerinin Türkiye'ye gelişinden itibaren yaşanan darbeleri, ihanetleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alacak.

Aksiyon dozu yüksek birinci bölüm tanıtımıyla büyük ilgi gören, afişiyle merak uyandıran dizinin oyuncu kadrosunda, Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Murat Han ve Polat Bilgin gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

Yönetmen koltuğuna Çağatay Tosun'un oturduğu, yapımını Sinagraf'ın, yapım süpervizörlüğünü Yusuf Ömer Sınav'ın üstlendiği, senaryosunu Murat Koca ve Ali Alper Erze'nin kaleme aldığı dizinin yapımcılığını Osman Sınav üstleniyor.

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