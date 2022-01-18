Kalp Yarası’nda Sancakzade Konağı’nda gerilim bitmedi

Ferit, ortalık yatışana kadar Ayşe'yi birkaç günlüğüne Adana'ya Şahin'in çiftliğine götürdü. Ayşe, Mirza ve Şahin arasındaki konuşmalara kulak misafiri olunca kendisiyle ilgili planlardan haberdar oldu. Öğrendiği gerçekler karşısında büyük bir üzüntü yaşayan Ayşe, çiftlikten ayrıldı. Şahin son kozunu oynamasına rağmen Ayşe'yi durdurmadı. Şahin ve Mirza'ya rağmen Elif'i kurtarmak isteyen Ayşe, her şeye rağmen çiftliğe geri döndü.