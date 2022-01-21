Yalnız Kurt ne zaman başlıyor? Yalnız Kurt oyuncuları kimler? ATV Yalnız Kurt 1. bölüm fragmanı ve oyuncu kadrosu
Yalnız Kurt 1. bölüm ne zaman Osman Sınav'ın yönetmenliğini üstlendiği Yalnız Kurt dizisinin 1. bölüm fragmanı yayınlandı. Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutmaya hazırlanan Yalnız Kurt dizisinin heyecanla bekleyen vatandaşlar, dizi hakkında bazı sorulara yanıt aramaya başladı. Yalnız Kurt ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Yalnız Kurt ne zaman başlıyor? Yalnız Kurt oyuncuları kimler? İşte ATV Yalnız Kurt 1. bölüm fragmanı ve oyuncu kadrosu...
Yalnız Kurt ne zaman başlıyor? Güçlü hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Yalnız Kurt, Amerikan Barış Gönüllülerinin Türkiye'ye gelişinden itibaren yaşanan darbeleri, ihanetleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alıyor. Yalnız Kurt dizisinin başlayağı tarih merak edilirken, yayınlanan 1. bölüm fragmanı ile detaylar belli oldu. Peki, Yalnız Kurt ne zaman başlıyor? Yalnız Kurt oyuncuları kimler? İşte ATV Yalnız Kurt 1. bölüm fragmanı ve oyuncu kadrosu...
YALNIZ KURT NE ZAMAN BAŞLIYOR?
atv'nin reyting rekorları kırmaya hazırlanan yeni dizisi Yalnız Kurt, ilk bölümüyle 28 Ocak Cuma 20.00'de başlıyor.
İşte Yalnız Kurt 1. bölüm fragmanı;
YALNIZ KURT KONUSU
Yalnız Kurt, Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutarak; Amerikan Barış Gönüllülerinin Türkiye'ye gelişinden itibaren yaşanan darbeleri, ihanetleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alacak.
YALNIZ KURT OYUNCULARI
Dizinin kadrosunda, Cihan Ünal, Hasan Deniz Yaran, Damla Colbay, Murat Han ve Polat Bilgin gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.
Cihan Ünal (Davut Bahadır(Kumandan))
Ben Davut Bahadır... Nam-ı diğer Kumandan… Eski asker ve istihbaratçıyım. Tam seksen bir yaşındayım. Ömrümü bir canavarla mücadele etmeye adadım, onu yenmeyi başaramadım. Pes etmedim, meşrebimde yok! Tanrı'dan tek isteğim ölmeden, Golyat denen canavarın, onun kanlı örgütlerinin, kirli ellerinin bu kadim topraklardan sökülüp atıldığını görmek.
Hasan Denizyaran (Altay Kurtoğlu)
Adım Altay Kurtoğlu... Anne babamı gözümün önünde öldürdüklerinde sekiz yaşındaydım. Beni de öldürmek istediler, beceremediler; hayatta kaldım. Yirmi sene boyunca sokaklarda, yasadışı dövüşlerde ölümü aradım; karşıma çıkan ölüm değil geçmişim oldu. Artık anne babamın katilleri kim, biliyorum. Artık, ülkemin güzel çocuklarını yetim ve öksüz bırakan kim, biliyorum. İntikam ateşiyle yanıyorum.
Damla Colbay (Esra Türkmen)
Benim adım Esra Türkmen… Babam karanlık işlere bulaşmış bir adamdı; hem kendisinin hem annemin ölümüne sebep oldu. Henüz on iki yaşındaydım. Viking tuttu elimden… Korudu, okuttu, öğretti, beni bir Yetim Kurt olarak, bu ülkeye hizmet etmem için yetiştirdi. Yetim Kurtların hayatında aşka yer yok dedi. Ama ben dinlemedim; âşık oldum.
TANITIMINDA GEÇEN O DUANIN SÖZLERİ
Yalnız Kurt'un son tanıtımında dile getirilen Dede Korkut Duası da izleyenlerin meraklanmasına neden oldu. İşte Yalnız Kurt yeni tanıtımında geçen o duanın sözleri;
Yerli kara dağların yıkılmasın
Gölgelice kaba ağacın kesilmesin
Coşkun akan görkemli suyun kurumasın
Kanatlarının ucu kırılmasın
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Pandemi 4. faz ödemeleri başladı mı, var mı? 1100 TL yardım ödemesi devam ediyor mu? E Devlet başvuru sonucu...
- Yalnız Kurt ne zaman başlıyor? Yalnız Kurt oyuncuları kimler? ATV Yalnız Kurt 1. bölüm fragmanı ve oyuncu kadrosu
- O Ses Türkiye Wafa Benradja kimdir? Wafa Benradja aslen nereli ve kaç yaşında? Instagram hesabı...
- MSB duyurular: Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? 2022 bedelli askerlik sınıflandırma sonucu ne zaman belli olacak?
- Enes Çakmak ne zaman öldü? TikTok fenomeni Enes Çakmak neden, nasıl öldü? Enes Alf kimdir?
- 2022 doğalgaz desteği ne zaman yatar? Doğalgaz desteği başvuruları başladı mı?
- Şubat 2022 Valorant gece pazarı ne zaman gelecek? Şubat ayı Valorant Gece Pazarı etkinliği!
- Rusya Ukrayna savaşı çıktı mı? Rusya Ukrayna krizi son durum nedir? Rusya Ukrayna neden savaşıyor?
- Gelinim Mutfakta kim kazandı? 21 Ocak Gelinim Mutfakta puan durumu, birinci kim?
- Galatasaray Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? GS TS maçı hangi gün oynanacak?
- EYT'de rota belli oldu! 2022 EYT ne zaman çıkacak? Emeklilik için yaş şartı kalkacak mı? İşte masadaki formüller
- Bitcoin neden düşüyor? Bitcoin BTC tekrar yükselir mi? Bitcoin piyasında neler oluyor?