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Yalnız Kurt ne zaman başlıyor? Yalnız Kurt oyuncuları kimler? ATV Yalnız Kurt 1. bölüm fragmanı ve oyuncu kadrosu

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.01.2022
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Yalnız Kurt ne zaman başlıyor? Yalnız Kurt oyuncuları kimler? ATV Yalnız Kurt 1. bölüm fragmanı ve oyuncu kadrosu

Yalnız Kurt 1. bölüm ne zaman Osman Sınav'ın yönetmenliğini üstlendiği Yalnız Kurt dizisinin 1. bölüm fragmanı yayınlandı. Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutmaya hazırlanan Yalnız Kurt dizisinin heyecanla bekleyen vatandaşlar, dizi hakkında bazı sorulara yanıt aramaya başladı. Yalnız Kurt ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Yalnız Kurt ne zaman başlıyor? Yalnız Kurt oyuncuları kimler? İşte ATV Yalnız Kurt 1. bölüm fragmanı ve oyuncu kadrosu...

Yalnız Kurt ne zaman başlıyor? Güçlü hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Yalnız Kurt, Amerikan Barış Gönüllülerinin Türkiye'ye gelişinden itibaren yaşanan darbeleri, ihanetleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alıyor. Yalnız Kurt dizisinin başlayağı tarih merak edilirken, yayınlanan 1. bölüm fragmanı ile detaylar belli oldu. Peki, Yalnız Kurt ne zaman başlıyor? Yalnız Kurt oyuncuları kimler? İşte ATV Yalnız Kurt 1. bölüm fragmanı ve oyuncu kadrosu...

YALNIZ KURT NE ZAMAN BAŞLIYOR?

atv'nin reyting rekorları kırmaya hazırlanan yeni dizisi Yalnız Kurt, ilk bölümüyle 28 Ocak Cuma 20.00'de başlıyor.

İşte Yalnız Kurt 1. bölüm fragmanı;

YALNIZ KURT KONUSU

Yalnız Kurt, Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutarak; Amerikan Barış Gönüllülerinin Türkiye'ye gelişinden itibaren yaşanan darbeleri, ihanetleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alacak.

YALNIZ KURT OYUNCULARI

Dizinin kadrosunda, Cihan Ünal, Hasan Deniz Yaran, Damla Colbay, Murat Han ve Polat Bilgin gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

Cihan Ünal (Davut Bahadır(Kumandan))

Ben Davut Bahadır... Nam-ı diğer Kumandan… Eski asker ve istihbaratçıyım. Tam seksen bir yaşındayım. Ömrümü bir canavarla mücadele etmeye adadım, onu yenmeyi başaramadım. Pes etmedim, meşrebimde yok! Tanrı'dan tek isteğim ölmeden, Golyat denen canavarın, onun kanlı örgütlerinin, kirli ellerinin bu kadim topraklardan sökülüp atıldığını görmek.

Hasan Denizyaran (Altay Kurtoğlu)

Adım Altay Kurtoğlu... Anne babamı gözümün önünde öldürdüklerinde sekiz yaşındaydım. Beni de öldürmek istediler, beceremediler; hayatta kaldım. Yirmi sene boyunca sokaklarda, yasadışı dövüşlerde ölümü aradım; karşıma çıkan ölüm değil geçmişim oldu. Artık anne babamın katilleri kim, biliyorum. Artık, ülkemin güzel çocuklarını yetim ve öksüz bırakan kim, biliyorum. İntikam ateşiyle yanıyorum.

Damla Colbay (Esra Türkmen)

Benim adım Esra Türkmen… Babam karanlık işlere bulaşmış bir adamdı; hem kendisinin hem annemin ölümüne sebep oldu. Henüz on iki yaşındaydım. Viking tuttu elimden… Korudu, okuttu, öğretti, beni bir Yetim Kurt olarak, bu ülkeye hizmet etmem için yetiştirdi. Yetim Kurtların hayatında aşka yer yok dedi. Ama ben dinlemedim; âşık oldum.

TANITIMINDA GEÇEN O DUANIN SÖZLERİ

Yalnız Kurt'un son tanıtımında dile getirilen Dede Korkut Duası da izleyenlerin meraklanmasına neden oldu. İşte Yalnız Kurt yeni tanıtımında geçen o duanın sözleri;

Yerli kara dağların yıkılmasın

Gölgelice kaba ağacın kesilmesin

Coşkun akan görkemli suyun kurumasın

Kanatlarının ucu kırılmasın

Çalışanda kara polat öz kılıcın kertilmesin

Kadir Mevla seni namerde muhtaç etmesin

Allah'ın verdiği umudun kesilmesin

En sonunda arı imandan ayırmasın!

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