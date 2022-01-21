Yalnız Kurt ne zaman başlıyor? Yalnız Kurt oyuncuları kimler? ATV Yalnız Kurt 1. bölüm fragmanı ve oyuncu kadrosu

Damla Colbay (Esra Türkmen)

Benim adım Esra Türkmen… Babam karanlık işlere bulaşmış bir adamdı; hem kendisinin hem annemin ölümüne sebep oldu. Henüz on iki yaşındaydım. Viking tuttu elimden… Korudu, okuttu, öğretti, beni bir Yetim Kurt olarak, bu ülkeye hizmet etmem için yetiştirdi. Yetim Kurtların hayatında aşka yer yok dedi. Ama ben dinlemedim; âşık oldum.