Kalp Yarası’nın Azade’si Şenay Gürler’in sevgilisi herkesi şaşırttı! Dünyaca ünlü isim çıktı

Kalp Yarası'nda canlandırdığı Azade Sancakzade karakteriyle izleyici karşısına çıkan Şenay Gürler, adından söz ettirdi. Oyunculuğuyla ekranın vazgeçilmez isimlerinden olan Gürler, seyirciler tarafından yakın takibe alındı. Başarılı performansı kadar güzelliğiyle de kendisine hayran bırakan usta oyuncunun sevgilisinin kim olduğu herkesi şaşkına çevirdi. İşte Kalp Yarası'nın yıldızı Şenay Gürler'in sevgilisi...