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Kalp Yarası’nın Azade’si Şenay Gürler’in sevgilisi herkesi şaşırttı! Dünyaca ünlü isim çıktı

Kalp Yarası'nda canlandırdığı Azade Sancakzade karakteriyle izleyici karşısına çıkan Şenay Gürler, adından söz ettirdi. Oyunculuğuyla ekranın vazgeçilmez isimlerinden olan Gürler, seyirciler tarafından yakın takibe alındı. Başarılı performansı kadar güzelliğiyle de kendisine hayran bırakan usta oyuncunun sevgilisinin kim olduğu herkesi şaşkına çevirdi. İşte Kalp Yarası'nın yıldızı Şenay Gürler'in sevgilisi...

Giriş Tarihi: 17.01.2022 16:35 Güncelleme Tarihi: 17.01.2022 16:36
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Kalp Yarası’nın Azade’si Şenay Gürler’in sevgilisi herkesi şaşırttı! Dünyaca ünlü isim çıktı

Kalp Yarası'ndaki performansıyla diziye damgasını vuran Şenay Gürler, izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Ekranların en sevilen isimlerinden olan oyuncunun sevgilisi herkesi şaşırttı.

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Kalp Yarası’nın Azade’si Şenay Gürler’in sevgilisi herkesi şaşırttı! Dünyaca ünlü isim çıktı

İşte Şenay Gürler başta olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri…

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Kalp Yarası’nın Azade’si Şenay Gürler’in sevgilisi herkesi şaşırttı! Dünyaca ünlü isim çıktı

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Kalp Yarası’nın Azade’si Şenay Gürler’in sevgilisi herkesi şaşırttı! Dünyaca ünlü isim çıktı
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Kalp Yarası’nın Azade’si Şenay Gürler’in sevgilisi herkesi şaşırttı! Dünyaca ünlü isim çıktı

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