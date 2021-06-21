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Kuruluş Osman’a dört ödül birden

Çarşamba günleri atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan , reytinglerdeki başarısını aldığı ödüllerle taçlandırdı. Kuruluş Osman, 10'uncu kez düzenlenen ’nden dört ödül birden kazandı.

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Giriş Tarihi: 21.06.2021 Güncelleme Tarihi: 21.06.2021
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Kuruluş Osman’a dört ödül birden

Atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman, izlenme rekorları kırmaya devam ederken dizi ödülleri toplamaya devam ediyor.

4 ÖDÜL BİRDEN GELDİ

Kuruluş Osman, geçtiğimiz günlerde 10'uncu kez düzenlenen Avrasya Kalite Ödülleri'nde "Yılın En İyi Dizisi", "Yılın En İyi Erkek Oyuncusu (Burak Özçivit)", "Yılın En İyi Kadın Oyuncusu (Özge Törer)", "En İyi Kadın Yardımcı Oyuncusu (Emel Dede ve Ayşen Gürler)" olmak üzere dört ödül birden kazandı.

Bozdağ Film imzalı dizi dört ödülle törene damgasını vururken, ödülleri almak üzere 'Kuruluş Osman' oyuncuları Özge Törer ve Ayşen Gürler, ödüllerini Avrasya Tüketicileri Koruma Derneği Başkanı Osman Doğan'ın elinden aldı.

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', atv ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.

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