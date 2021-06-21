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Maraşlı 23. bölüm tek parça izle

ATV'nin izlenme rekorları kıran dizisi yeni bölümle ekranlara geldi. Yayınlandığı ilk günden bu yana reytingleri altüst eden Maraşlı'nın 23. yeni bölümünde, "İçimden bir ses benden uzaklaşmak istediğini söylüyor..." sözü dikkat çekti. İşte Maraşlı dizisinin 23.bölümü! Maraşlı 23. bölüm tek parça izle...

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Giriş Tarihi: 21.06.2021 Güncelleme Tarihi: 22.06.2021
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Maraşlı 23. bölüm tek parça izle

MARAŞLI DİZİSİNDE BU HAFTA

Maraşlı ve Hurdacı yüz yüze gelir. Maraşlı, silahını Hurdacı'ya doğrultur ve konuşmasını ister. Savcı Tolga, ekibi ile Hurdacı'nın mekanına baskın yapar. Hurdacı'nın babası olduğunu öğrenen Maraşlı'nın aklı soru işaretleriyle doludur. Maraşlı, babasının onu neden öldürmek istediğini öğrenebilecek midir? Hurdacı neden Maraşlı'nın peşindedir? Mahur, Zeliş'le okulda buluşur. Mahur, Zeliş'in hala Maraşlı'nın Hilal ile evlenmesinden yana olduğunu anlar. Mahur'un, Maraşlı'nın evlilik teklifine cevap vermeden önce görüşmesi gereken bir kişi daha vardır. Mahur, Maraşlı'ya "evet" diyecek midir? Hurdacı, Savaş'a polisler mekanını bastığı için sinirlidir ve ölüm emrini verir. Hurdacı'nın adamları Savaş'ın mekanını tarar. Savaş ve Hurdacı restleşir. İkili arasında artık savaş başlamıştır. Kazanan kim olacaktır? Savaş, Maraşlı'nın Mehmet İnce olduğundan şüphelenir ve harekete geçer. Maraşlı'nın en yakınlarından bu gerçeği öğrenmek ister. Fuad ve Mahur'un peşine takılır. Savaş, Maraşlı'nın Mehmet İnce olduğunu öğrenecek midir? Fuad ve Mahur'u bekleyen büyük tehlike nedir?

MARAŞLI 23.BÖLÜM TEK PARÇA İZLE

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