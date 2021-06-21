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Haberler Galeri Burak Özçivit Kuruluş Osman setinden paylaştı! Baba oğul pozu beğeni rekoru kırdı

Burak Özçivit Kuruluş Osman setinden paylaştı! Baba oğul pozu beğeni rekoru kırdı

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, oyunculuğuyla ekranda fırtınalar estirirken özel hayatıyla da yakından takip ediliyor. Fahriye Evcen'le evliliğiyle sanat dünyasının örnek çiftlerinden olan Özçivit'in Babalar Günü paylaşımı ilgi odağı oldu. Oğlu Karan ile Kuruluş Osman setinden paylaştığı fotoğraf çok beğenildi.

Giriş Tarihi: 21.06.2021 09:21 Güncelleme Tarihi: 21.06.2021 09:21
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Burak Özçivit Kuruluş Osman setinden paylaştı! Baba oğul pozu beğeni rekoru kırdı

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen 2013 yılında 'Çalıkuşu' dizisinde tanışmış arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşmüştü.

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Burak Özçivit Kuruluş Osman setinden paylaştı! Baba oğul pozu beğeni rekoru kırdı

2017 yılında nikah masasına oturan çift 2019 yılında oğulları Karan'ı kucağına almıştı.

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Burak Özçivit Kuruluş Osman setinden paylaştı! Baba oğul pozu beğeni rekoru kırdı

Ünlüler dünyasının parmakla gösterilen babalarından olan Burak Özçivit Babalar Günü paylaşımı ile ilgi odağı oldu.

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Burak Özçivit Kuruluş Osman setinden paylaştı! Baba oğul pozu beğeni rekoru kırdı

Burak Özçivit'in oğlu Karan ile pozlarına pozlarına beğeni yağarken Fahriye Evcen de baba-oğulun karelerine "Aşklarım" yorumunu yaptı.

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Burak Özçivit Kuruluş Osman setinden paylaştı! Baba oğul pozu beğeni rekoru kırdı

Burak Özçivit'in Babalar Günü pozları kısa sürede rekor beğeni aldı.