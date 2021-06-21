21 Haziran 2021, Pazartesi
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Burak Özçivit Kuruluş Osman setinden paylaştı! Baba oğul pozu beğeni rekoru kırdı
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, oyunculuğuyla ekranda fırtınalar estirirken özel hayatıyla da yakından takip ediliyor. Fahriye Evcen'le evliliğiyle sanat dünyasının örnek çiftlerinden olan Özçivit'in Babalar Günü paylaşımı ilgi odağı oldu. Oğlu Karan ile Kuruluş Osman setinden paylaştığı fotoğraf çok beğenildi.
Giriş Tarihi: 21.06.2021 09:21 Güncelleme Tarihi: 21.06.2021 09:21
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