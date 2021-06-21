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Survivor finali kimler, hangi isimler garantiledi? Survivor eleme adayı kim oldu? Adım adım finale...

kimler, hangi isimler garantiledi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Survivor'da bu akşam dokunulmazlık oyunu oynandı. Zorlu parkurda final öncesi en önemli oyunlardan birisi gerçekleşti. İsmail, Ayşe, Poyraz, Berkay ve Aleyna arasında gerçekleşen dokunulmazlık oyunu sonrası bir eleme adayı daha belli olacak. İşte, Survivor finali kimler, hangi isimler garantiledi? Survivor eleme adayı kim oldu? Adım adım finale...

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Giriş Tarihi: 21.06.2021
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Survivor finali kimler, hangi isimler garantiledi? Survivor eleme adayı kim oldu? Adım adım finale...

kimler, hangi isimler garantiledi? Survivor eleme adayı kim oldu? Sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Survivor'da bugün gerçekleşen dokunulmazlık oyununda en iyi sıralamayı Poyraz, Aleyna ve Ayşe gerçekleşti. Üç isim dokunulmazlık oyununda yarı finale yükseldi. İsmail ve Berkay arasında oynanan oyunu İsmail kazandı ve yarı final eşleşmeleri belli oldu. İşte, Survivor finali kimler, hangi isimler garantiledi? Survivor eleme adayı kim oldu? Adım adım finale...

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Bu akşam oynanan dokunulmazlık oyununda yarı finalde ve İsmail Poyraz eşleşti. Ayşe ve Poyraz yarı finalde elendi ve finalin adı İsmail Aleyna oldu. Finalde İsmail rakibi Aleyna'yı mağlup ederek kolyeyi kazandı. Survivor'da bu akşam gerçekleşen dokunulmazlık oyununu kazandı.

Survivor'da eleme adayı belli oldu. Dokunulmazlık oyununu kazanan İsmail Balaban bir eleme adayı söyledi. Survivor İsmail, '' İçimden gelen bir ismi söyleyeceğim.Kendi takım arkadaşlarımdan söylemek istemiyorum, geriye bir tek isim kalıyor. O da Poyraz.'' cümleleriyle eleme adayını belirtti.

POYRAZ: HERKESTEN ÖZÜR DİLERİM

Survivor'da haftanın ikinci gitme adayı Poyraz oldu. Poyraz, ''Bu son haftaki hayal kırıklığına uğratan yetersiz performansımdan dolayı potaya girdim. Böyle nasip oldu. Gerçekten beni sevenleri hayal kırıklığına uğrattığım için üzgünüm. İçim çok rahat.

Hepsinin karşılığını alacağıma inanıyorum. Herkes çok çalıştı. Beni 10 kez birinci yapan sevenlerime teşekkür ediyorum. Son potada olduğum için herkesten özür dilerim.'' açıklamasını yaptı.

YARIN KADER OYUNU OYNANACAK

, ''Survivor'ın kader oyunu yarın belli olacak. Yarın ki ada konseyi çok ama çok kritik. Bakalım bizi neler bekliyor.'' dedi

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