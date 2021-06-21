Survivor finali kimler, hangi isimler garantiledi? Survivor eleme adayı kim oldu? Sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Survivor'da bugün gerçekleşen dokunulmazlık oyununda en iyi sıralamayı Poyraz, Aleyna ve Ayşe gerçekleşti. Üç isim dokunulmazlık oyununda yarı finale yükseldi. İsmail ve Berkay arasında oynanan oyunu İsmail kazandı ve yarı final eşleşmeleri belli oldu. İşte, Survivor finali kimler, hangi isimler garantiledi? Survivor eleme adayı kim oldu? Adım adım finale...

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Bu akşam oynanan dokunulmazlık oyununda yarı finalde Ayşe Aleyna ve İsmail Poyraz eşleşti. Ayşe ve Poyraz yarı finalde elendi ve finalin adı İsmail Aleyna oldu. Finalde İsmail rakibi Aleyna'yı mağlup ederek kolyeyi kazandı. Survivor'da bu akşam gerçekleşen dokunulmazlık oyununu İsmail Balaban kazandı.