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Baş Belası 1. bölüm izle | Baş Belası ilk bölüm canlı izle

Hem kahkaha hem de heyecanın bir arada olduğu , 'de yayın hayatına merhaba dedi. Tanım videoları ve fragmanlarıyla izleyicilerden tam puan alan Baş Belası'nın başrollerini ve paylaşıyor. Diziseverler '' yöntemlerini araştırmaya başladı. İşte canlı izleme adresi...

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Giriş Tarihi: 20.06.2021 Güncelleme Tarihi: 20.06.2021
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Baş Belası 1. bölüm izle | Baş Belası ilk bölüm canlı izle

BAŞ BELASI 1. BÖLÜMÜNDE YAŞANACAKLAR

Evli, mutlu, çocuklu bir ev hanımı olan İpek Gümüşçü, yakın arkadaşı Nazlı'nın aldatıldığını öğrenir. Polisiye öykülere çok meraklı olan psikoloji mezunu İpek, arkadaşıyla birlikte bu olayı çözmek üzere ipuçlarının peşine düşer ve kendisini bir cinayet soruşturmasının ortasında bulur. Davayı soruşturan cinayet büro başkomiseri Şahin Kara'ya şüpheli olarak ifade vermek zorunda kalan İpek'in hayatı ortaya çıkan delillerle tamamen değişir.

İpek'in yıllardır içinde olduğu muhteşem hayatı bir yanılsamadan ibarettir. Hayatı alt üst olan İpek'in kendini toplaması için çözmesi gereken bir bilmece vardır. Bu bilmeceyi çözmenin yolunu arayan İpek, emniyete psikolog alınacağını öğrenir. Annesinin tüm itirazlarına rağmen mülakata girip işe alınır ancak kendini pek de hoşlanmadığı Şahin Kara'yla birlikte çalışırken bulacaktır. Şahin ise İpek'e güvenmemekte ve onun gibi bir kadının cinayet büronun dünyasına asla ayak uyduramayacağını düşünmektedir.

BAŞ BELASI İLK BÖLÜM CANLI İZLE

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