Baş Belası'nın Şahin'i Seçkin Özdemir memleketiyle gündem oldu! Bakın aslen nereliymiş

Kahkaha ve heyecanın bir arada olduğu Baş Belası bugün Atv ekranlarında yayın hayatına başlıyor. Baş Belası'nın Şahin Kara'sı Seçkin Özdemir, diziseverlerden tam puan aldı. Yakışıklılığının yanı sıra oyunculuğundan da söz ettiren Seçkin Özdemir, hayranları tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Seçkin Özdemir aslen nereli? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 20.06.2021 12:32 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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