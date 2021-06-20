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Baş Belası'nın Şahin'i Seçkin Özdemir memleketiyle gündem oldu! Bakın aslen nereliymiş

Kahkaha ve heyecanın bir arada olduğu Baş Belası bugün Atv ekranlarında yayın hayatına başlıyor. Baş Belası'nın Şahin Kara'sı Seçkin Özdemir, diziseverlerden tam puan aldı. Yakışıklılığının yanı sıra oyunculuğundan da söz ettiren Seçkin Özdemir, hayranları tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Seçkin Özdemir aslen nereli? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 20.06.2021 12:32
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Baş Belası'nın Şahin'i Seçkin Özdemir memleketiyle gündem oldu! Bakın aslen nereliymiş

Baş Belası'nın Şahin Kara'sı Seçkin Özdemir, diziseverlerden tam puan aldı. Yakışıklılığının yanı sıra oyunculuğundan da söz ettiren Seçkin Özdemir, hayranları tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Seçkin Özdemir aslen nereli? İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Baş Belası'nın Şahin'i Seçkin Özdemir memleketiyle gündem oldu! Bakın aslen nereliymiş

Yeşim Ceren Bozoğlu-Ankara

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Baş Belası'nın Şahin'i Seçkin Özdemir memleketiyle gündem oldu! Bakın aslen nereliymiş

Burak Özçivit-İstanbul

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Baş Belası'nın Şahin'i Seçkin Özdemir memleketiyle gündem oldu! Bakın aslen nereliymiş

Hande Erçel-Bandırma

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Baş Belası'nın Şahin'i Seçkin Özdemir memleketiyle gündem oldu! Bakın aslen nereliymiş

Alina Boz-Moskova, Rusya