20 Haziran 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Televizyon Haberleri Barbaros dizisi ne zaman başlayacak? Engin Altan Düzyatan'ın yeni dizisinin başlama tarihi belli mi? İşte oyuncu kadrosu...

Barbaros dizisi ne zaman başlayacak? Engin Altan Düzyatan'ın yeni dizisinin başlama tarihi belli mi? İşte oyuncu kadrosu...

ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Fragmanı yayınlanan dizinin ilk bölüm tarihi sorgulanan konular arasında yer alıyor. Uzun süredir ekranlardan uzak kalan , Barbaros dizisi ile dönüş yapıyor. TRT 1, yeni tarihi dizisi Kaptan-ı Derya 'nın hayatının anlatılacağı "Barbaros" dizisinin ilk fragmanı yayınlandı. İşte, Barbaros dizisi ne zaman başlayacak? Engin Altan Düzyatan'ın yeni dizisinin başlama tarihi belli mi? İşte oyuncu kadrosu...

TELEVİZYON
Giriş Tarihi: 20.06.2021
ABONE OL
Barbaros dizisi ne zaman başlayacak? Engin Altan Düzyatan'ın yeni dizisinin başlama tarihi belli mi? İşte oyuncu kadrosu...

ne zaman başlayacak? 'ın yeni dizisinin başlama tarihi belli mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TRT 1 iddialı yapımlarına bir yenisini daha ekliyor. Barbaros dizisinin ilk fragmanı ekranlara geldi. Milyonların dikkatini çeken dizinin yayın tarihi ve konusu araştırılmaya başlandı. İşte, Barbaros dizisi ne zaman başlayacak? Engin Altan Düzyatan'ın yeni dizisinin başlama tarihi belli mi? İşte oyuncu kadrosu...

BARBAROS DİZİSİ NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA BAŞLAYACAK?

TRT 1 ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan Barbaros dizisinin ilk bölümünün 1 Eylül 2021 tarihinde yayınlanması bekleniyor.

BARBAROS DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Dizinin merak uyandıran fragmanında Oruç Reis hayat veren ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan veBarbaros Hayrettin Paşa rolünü oynayacak isim Ulaş Tuna Astepe'nin yanı sıra Şeyma Korkmaz'ın oynayacağı bilinmekte . "Barbaros" dizisinde birçok ünlü ismin de yer alması bekleniyor.

BARBAROS DİZİSİ KONUSU NE?

Barbaros dizisinde, Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk kaptan paşası ve Kaptan-ı deryası olarak bilinen ve Oruç Reis'in hayatı anlatılmaktadır.

BARBAROS DİZİSİ SENARİSTİ VE YÖNETMENİ KİM?

Senarist: Cüneyt Aysan, Ozan Aksungur, Oğuz Ayaz

Yönetmen: Taylan Biraderler

Yapımcı: ES Film

BARBAROS DİZİSİ NEDEN BAŞLAMADI?

Dizinin kostüm ve oyuncu seçiminin beklenenden uzun sürmesinden dolayı geç başlayacağı iddia edildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA