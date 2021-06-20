Barbaros dizisi ne zaman başlayacak? Engin Altan Düzyatan'ın yeni dizisinin başlama tarihi belli mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TRT 1 iddialı yapımlarına bir yenisini daha ekliyor. Barbaros dizisinin ilk fragmanı ekranlara geldi. Milyonların dikkatini çeken dizinin yayın tarihi ve konusu araştırılmaya başlandı. İşte, Barbaros dizisi ne zaman başlayacak? Engin Altan Düzyatan'ın yeni dizisinin başlama tarihi belli mi? İşte oyuncu kadrosu...

BARBAROS DİZİSİ NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA BAŞLAYACAK?

TRT 1 ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan Barbaros dizisinin ilk bölümünün 1 Eylül 2021 tarihinde yayınlanması bekleniyor.