20 Haziran 2021, Pazar
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Baş Belası'nın İpek'i İrem Helvacıoğlu yaşıyla şaşırttı! Bakın kaç yaşındaymış
ATV ekranlarında yayın hayatına 'merhaba' demeye hazırlanan Baş Belası dizisi, tanıtım videoları ve fragmanlarıyla izleyicilerden tam not aldı. Baş Belası'nın yıldızı İrem Helvacıoğlu, İrem Gümüşçü karakteriyle tam not aldı. Diziseverler İrem Helvacıoğlu hakkında araştırmalara başladı. Hayranları 'İrem Helvacıoğlu kaç yaşında?' sorusunu araştırmaya başladı. İşte İrem Helvacıoğlu'nun yaşı...
Giriş Tarihi: 20.06.2021 12:07
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