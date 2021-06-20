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Baş Belası'nın İpek'i İrem Helvacıoğlu yaşıyla şaşırttı! Bakın kaç yaşındaymış

ATV ekranlarında yayın hayatına 'merhaba' demeye hazırlanan Baş Belası dizisi, tanıtım videoları ve fragmanlarıyla izleyicilerden tam not aldı. Baş Belası'nın yıldızı İrem Helvacıoğlu, İrem Gümüşçü karakteriyle tam not aldı. Diziseverler İrem Helvacıoğlu hakkında araştırmalara başladı. Hayranları 'İrem Helvacıoğlu kaç yaşında?' sorusunu araştırmaya başladı. İşte İrem Helvacıoğlu'nun yaşı...

Giriş Tarihi: 20.06.2021 12:07
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Baş Belası'nın İpek'i İrem Helvacıoğlu yaşıyla şaşırttı! Bakın kaç yaşındaymış

Güzelliğinin yanı sıra oyunculuğuyla da adından söz ettiren İrem Helvacıoğlu, diziseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Hayranları 'İrem Helvacıoğlu kaç yaşında?' sorusunu araştırmaya başladı. İşte İrem Helvacıoğlu'nun yaşı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Baş Belası'nın İpek'i İrem Helvacıoğlu yaşıyla şaşırttı! Bakın kaç yaşındaymış

Pelin Akil - 17 Nisan 1986

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Baş Belası'nın İpek'i İrem Helvacıoğlu yaşıyla şaşırttı! Bakın kaç yaşındaymış

Berk Oktay - 28 Ekim 1982

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Baş Belası'nın İpek'i İrem Helvacıoğlu yaşıyla şaşırttı! Bakın kaç yaşındaymış

Yeşim Ceren Bozoğlu - 29 Temmuz 1974

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Baş Belası'nın İpek'i İrem Helvacıoğlu yaşıyla şaşırttı! Bakın kaç yaşındaymış

Görkem Sevindik - 17 Ekim 1986