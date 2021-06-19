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Kardeşlerim 18. bölüm canlı izle | Kardeşlerim sezon finali canlı izle

! Atv’nin yeni dizisi Kardeşlerim izleyicilerden tam puan aldı. Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan 4 kardeşin kalplere dokunan hikâyesini anlatan dizinin sezon finalinin tanımına "Kadir tutuklanmış, cinayetle suçlanıyormuş!" sözleri damga vurdu. Kardeşlerim 18. bölüm izleme linkine ahaber.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

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Giriş Tarihi: 19.06.2021
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Kardeşlerim 18. bölüm canlı izle | Kardeşlerim sezon finali canlı izle

KARDEŞLERİM'DE BU HAFTA

"Umuda kelepçe vuramazsınız. Bizler umuda aşık çocuklarız…"

Orhan yaralanır ve hastaneye kaldırılır. Hayati tehlikeyi atlatır ancak çalışamayacak durumdadır. Şengül çaresiz soluğu Akif ve Nebahat 'de alır ama hayalini kurduğu desteği alamazken, üstüne ev sahibi Hilmi'nin kötü sürprizi tüm Eren ailesinin canını çok sıkar. Bütün çocuklar birbirine destek olmak için hepsi bir koldan iş aramaya başlar. Akif'in Erhan için kurnaz planı Kadir'i ve herkesi çok zor duruma düşürürken, hayat Kadir, Asiye, Ömer ve Emel için artık daha da zordur...

KARDEŞLERİM 18. BÖLÜM CANLI İZLE

Cüneyt Mete’nin eşi herkesi şaşırttı! Meğer rol arkadaşı… CÜNEYT METE'NİN EŞİ HERKESİ ŞAŞIRTTI! MEĞER ROL ARKADAŞI…

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