Kuruluş Osman 53. bölüm | Gündüz Bey hain Dündar’la yüzleşti

Nikola'nın karşısına dikilerek Dündar'ı teslim etmesini isteyen Gündüz Bey, "Artık onunla işin bitti. İtibarsız zavallı, bir hiç. Kayıların yüz karası o" derken; Nikola "Osman Bey demek ki kanlı bir son hayal ediyor. Dündar Bey'in karşılığında Osman Bey ne teklif ediyor" diye sordu.

Gündüz Bey "Bin altın fidye" dediği sırada odaya giren Dündar, "Değerimiz bu kadar demek?" diyerek lafa girdi. Gündüz Bey'in "Hain" sözüne içerlenen Dündar, "Hain ha… Ağabeyimle cenk edip aldığımız topraklarda bana bir hiç muamelesi yaptı. Tırnaklarımızla, dişlerimizle kurduğumuz ne varsa her şeyi tehlikeye attı. Obamızı ele geçirdi. Hakkım olan beyliği aldı. Dört yanımızı düşmanla çevirdi. Hala gözlerin kapalı. Uyan artık Gündüz! Hain varsa, o ben değilim…" sözleriyle kendisini savunmaya çalıştı.